droidcon 2021, evento all-digital l’11 e il 12 novembre

L’11 e il 12 novembre si svolgerà a Torino l’evento droidcon 2021, la più grande manifestazione italiana tra quelle dedicate all’ecosistema Android e ai professionisti del codice che realizzano soluzioni per il sistema operativo mobile di Google. Come nel caso della scorsa edizione, anche questa volta l’appuntamento sarà all-digital in attesa del prossimo anno quando ci si augura di poter lanciare nuovamente un evento in presenza che prima della pandemia riusciva ad ospitare fino a mille developer.

L’agenda del droidcon 2021

L’evento del 2021 prevede come al solito un programma molto ricco che comprende keynote, tavole rotonde e tantissimi talk tenuti dai maggior esperti del mondo Android, alcuni in forza alla stessa azienda di Mountain View.

Nel corso della duegiorni si parlerà quindi di architetture software, funtional programming, ottimizzazione delle applicazioni per il deployment, condivisione di codice tra Android e iOS, programmazione con il linguaggio Kotlin, framework di sviluppo, design e testing di UI e UX. Ma vi sarà anche spazio per interventi dedicati al versioning con Git e Android Studio, all’IoT e la tecnologia Bluetooth, alle Flutter application e ai rimedi contro il burnout da superlavoro.

Gli speech previsti sono decine e per questo motivo sia la giornata di giovedì 11 che quella di venerdì 12 saranno suddivise in due diversi canali (Channel green e Channel blue) che si svolgeranno parallelamente. Tale distinzione non è invece prevista per i keynote e le tavole rotonde che sono stati fissati in orari durante i quali non vi saranno altri interventi.

Keynote e tavole rotonde

I keynote saranno dei momenti fondamentali del droidcon 2021, a tal proposito è possibile citare quello serale di giovedì 11 intitolato “Why Projects Succeed: Lessons Learned from the Android OS” e tenuto alle 17:20 da Chet Haase, Graphics Engineer presso Google.

Per quanto riguarda invece le tavole rotonde si segnala quella dedicata alle soft skill e intitolata “Why a Diverse Team is Crucial to Startup Success” che si svolgerà anch’essa il primo giorno dell’evento.

Info sull’evento

Organizzato da Advento.live, l’event production service di Synesthesia, droidcon Italy è parte di Android Heroes, la community dedicata ai developer Android con lo scopo di offrire occasioni di formazione, condivisione di esperienze e opportunità di networking. Android Heroes include anche la piattaforma Android Heroes Live con cui viene proposta regolarmente una serie di contenuti incentrati su buone pratiche, aggiornamenti e novità sul Robottino Verde.

Per informazioni e maggiori dettagli è possibile fare riferimento al sito ufficiale del droidcon 2021 dove sono presenti l’agenda dei due incontri, i profili degli speaker e le istruzioni per l’acquisto dei biglietti. Si possono inoltre visitare le pagine Twitter, LinkedIn e YouTube del progetto.

Acquistabile anche il droidcon italy fan kit 2021 con la t’shirt dell’evento, pin e sticker in edizione limitata.

