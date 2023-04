Ubuntu 23.04 Beta: implementato GNOME 44 e Linux 6.2

Il team di coder Canonical ha rilasciato la nuova beta release di Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster". Tala edizione di testing, dedicata principalmente a tester, maintainer e contributor del progetto, include praticamente tutte le novità che saranno presenti nella prossima stable release prevista per il 20 aprile. Ubuntu 23.04 è una normale versione semestrale, dunque non si tratta di una LTS (Long Term Support) come ad esempio Ubuntu 22.04, e verrà quindi supportata per 12 mesi. L'innovazione di maggiore rilievo presenti in questa build è sicuramente GNOME Shell 44 nome in codice "Kuala Lumpur". Questa versione integra infatti diversi upgrade per tutto il set di applicativi "core" dell'ambiente grafico.

GNOME Web è stato dotato di un nuovo riquadro di setting integrato con varie nuove opzioni mentre GNOME Characters ora supporta i font con standard Unicode 15. L'applicativo GNOME Clocks invece dispone adesso della capacità di visualizzare i secondi all'interno della della sezione world clock ed è stata integrata la funzione per eseguire il reset dello snooze time delle sveglie. Altra novità riguarda GNOME Connections che adesso implementa la feature di resize dei desktop remoti.

GNOME 44 porta con se anche il tanto atteso supporto a WireGuard. Si tratta di un famoso protocollo open source che consente ai sistemisti di approntare le strategie utilizzate sulle VPN (Virtual Private Network) in modo tale da implementare delle connessioni sicure con delle configurazione routed o bridged. Tale funzione in buona sostanza consente di irrobustire la sicurezza della propria connessione.

Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster" beta integra inoltre il nuovo Linux 6.2, l'ultima incarnazione del kernel del Pinguino che include un vastissimo set di aggiornamenti per i driver. Proprio grazie a tale aggiornamento gli utenti della distribuzione hanno il supporto out-of-the-box ad un più vasto bacino di periferiche hardware presenti in commercio.

Sempre in Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster" beta è stato inserito un nuovo installer del sistema completamente realizzato tramite il software development kit open source Flutter.