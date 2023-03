GNOME 44 “Kuala Lumpur” ecco tutte le novità implementate

I coder del progetto GNOME, storico ambiente grafico open source basato sulle librerie GTK4, hanno annunciato il rilascio della nuova stable release di GNOME 44, nome in codice “Kuala Lumpur”. Tale edizione include una serie di novità davvero interessanti che vanno a migliorare la sicurezza, la stabilità e le performance generali del desktop environment. Questo codename è stato selezionato dal team di sviluppatori durante la GNOME.Asia Summit 2022 conference, tenutasi proprio nella città malesiana di Kuala Lumpur, ed è un ringraziamento ai suoi organizzatori.

In GNOME 44 sono dunque disponibili vari upgrade degli applicativi integrati, ad esempio GNOME Web, il web browser di riferimento del progetto, adesso dispone di un nuovo pannello di setting e delle preferenze. Mentre l'utility GNOME Characters, che viene impiegata dagli utenti per amministrare i diversi font presenti nel sistema, ora è dotata del supporto allo standard Unicode 15. I programmatori hanno inserito in GNOME Clocks, l'applicazione dell'orologio, la feature per visualizzare i secondi all'interno della world clock detail view ed oltretutto gli utenti possono finalmente resettare lo snooze time quando si disattivano le sveglie.

GNOME Connections invece ora integra la funzione di resize dei remote desktop e GNOME Initial Setup app ora è integrata alla perfezione con l'Adwaita style. Novità introdotte anche per i Quick Settings infatti adesso i vari bottoni e le icone delle app in background hanno una propria descrizione se si passa sopra di esse con il mouse. I coder hanno poi ridisegnato le sezioni dedicate al mouse/touchpad ed è stato inserita la feature per condividere la password del Wi-Fi tramite un QR Core.

GNOME 44 include il supporto a WireGuard, il noto protocollo open source pensato per improntare le varie strategie adottate dalle VPN (Virtual Private Network) cosi da ottenere connessioni sicure punto-punto all'interno delle configurazione routed o bridged. Le nuovi opzioni dedicate a WireGuard posso essere reperite nel pannello delle impostazioni oppure sempre nel menu dedicato dentro i Quick Settings.