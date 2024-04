Ubuntu Lomiri: ambiente desktop per device touch arriva su PC

Rudra Saraswat di Ubuntu Unity ha annunciato la disponibilità per il test pubblico di Ubuntu Lomiri. Come riportato dal sito 9to5Linux, si tratta della continuazione dell'ambiente desktop Unity 8 che Canonical ha abbandonato alcuni anni fa insieme a Ubuntu Touch. UBports Foundation ha rilevato lo sviluppo di Ubuntu Touch e ha trasformato Unity 8 in Lomiri. Questo ambiente desktop consente di trasformare un dispositivo mobile in uno desktop quando è collegato a un monitor, tastiera e mouse. Ormai da qualche tempo, la Fondazione UBports sta lavorando duramente per portare Lomiri sul desktop e Rudra Saraswat ha colto l'occasione per creare un'immagine ISO live/installabile dell’ambiente desktop. Con il lancio di Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) è stata rilasciata anche la distribuzione Ubuntu Lomiri 24.04 con il desktop Lomiri (Unity 8). Bisogna comunque ricordare che, anche se disponibile su PC, Lomiri rimane ancora una distribuzione per mobile.

Ubuntu Lomiri: versione pre-release con alcune funzioni non disponibili

Ubuntu Lomiri ha più o meno le stesse funzionalità di Ubuntu 24.04 LTS e gli stessi componenti principali. L'unica differenza rispetto a quest’ultimo è tale ambiente desktop che utilizza Lomiri anziché GNOME. Sebbene possa sembrare complesso sui dispositivi mobili, Lomiri è piuttosto semplice sul desktop. È dotato di un trattino dell'applicazione a sinistra, che si può attivare con il tasto Super. Inoltre, include un centro notifiche a sinistra con indicatori Ayatana, da dove si possono configurare vari aspetti del desktop.

Poiché si tratta di un desktop mobile, non tutte le opzioni nel centro notifiche sono disponibili. Probabilmente, le uniche funzionalità sfruttabili dagli utenti sono i livelli di volume e luminosità e il calendario. Secondo Rudra Saraswat, Ubuntu Lomiri è abbastanza stabile e può essere installato su hardware reali. Tuttavia, bisogna tenere presente che quella appena rilasciata è solo una versione pre-release. Ciò significa che si potrebbero riscontrare arresti anomali occasionali. Tale distribuzione non è attualmente compatibile con tutti i sistemi. Tuttavia, in futuro, tale problema potrebbe essere risolto.