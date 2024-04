Ubuntu 24.04 LTS "Noble Numbat" rilasciato in via ufficiale

Canonical ha rilasciato ufficialmente Ubuntu 24.04 LTS “Noble Numbat”. Si tratta dell'ultima versione del suo popolare sistema operativo basato su Linux che presenta alcune delle più recenti tecnologie GNU/Linux e software Open Source. Basato sul kernel Linux 6.8, Ubuntu 24.04 LTS presenta l'ultimo ambiente desktop GNOME 46. Vi è inoltre un nuovissimo strumento grafico di aggiornamento del firmware chiamato Firmware Updater e Netplan 1.0 per una gestione della rete all'avanguardia. Ubuntu 24.04 LTS offre il supporto per deb822 formato per fonti software, aumento di vm.max_map_count per il gaming. Infine, include Mozilla Thunderbird come Snap per impostazione predefinita. Il nuovo OS fornito con un programma di installazione desktop grafico aggiornato basato su Flutter. Questo è ora in grado di aggiornarsi da solo e presenta una serie di modifiche come il supporto per le funzionalità di accessibilità. Infine, L'App Center Ubuntu (basato su Flutter) ha ottenuto nuove funzionalità e migliorie.

Ubuntu 24.04 LTS: Le altre novità dell’aggiornamento

Ubuntu 24.04 LTS include il supporto Raspberry Pi 5, per "Year 2038", per l'architettura ARMhf e la registrazione automatica dei certificati Active Directory di ADSys. Non manca poi il supporto per molti nuovi dispositivi di impronte digitali. Infine, è stato ottimizzato il Power Profiles Manager per supportare funzionalità hardware più recenti, in particolare per i sistemi AMD. Dal punto di vista della sicurezza, il nuovo aggiornamento sistema previene molte vulnerabilità di sicurezza non ancora scoperte rendendole non sfruttabili. Il sistema introduce poi patch di sicurezza contro la recente backdoor XZ. Ubuntu 24.04 LTS viene fornito con una toolchain aggiornata. Questa include GCC 14, GNU Binutils 2.42, GNU C Library (Glibc) 2.39, systemd 255.4 come sistema init predefinito, Java 21 come predefinito, Python 3.12 come versione Python predefinita, PHP 8.3, Ruby 3.2, LLVM 18 di default, Rust 1.75, nonché NET 8 e Go 1.22 di default.

Le versioni ufficiali di Ubuntu vengono fornite anche con ambienti desktop aggiornati. Questi includono KDE Plasma 5.27.11 LTS per Kubuntu 24.04 LTS e Ubuntu Studio 24.04 LTS, LXQt 1.4.0 per Lubuntu 24.04 LTS, Cinnamon 6.0 per Ubuntu Cinnamon 24.04 LTS, Budgie 10.9.1 per Ubuntu Budgie 24.04 LTS e MATE 1.28 per Ubuntu MATE 24.04 LTS. Ubuntu 24.04 LTS è già disponibile per il download dal sito ufficiale. Questo sistema sarà supportato di default per 5 anni, fino a giugno 2029. Il supporto può anche essere esteso fino a 10 anni con un abbonamento gratuito a Ubuntu Pro per un massimo di 5 computer. Acquistando l’add-on Legacy Support, il supporto può arrivare fino a 12 anni. Agli utenti di Ubuntu 23.10 (Mantic Minotaur) verrà offerto un aggiornamento automatico subito dopo il rilascio. Tuttavia, gli utenti di Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) potranno eseguire l'aggiornamento il 15 agosto 2024.