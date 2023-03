Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster": ecco le nuove feature in arrivo

La stable release di Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster" è attesa per il prossimo 20 aprile. Si tratta di una classica edizione semestrale del sistema operativo di Canonical, dunque godrà di un normale supporto standard di 12 mesi. Gli utenti che sono invece interessanti ad utilizzare un ambiente quanto più stabile e duraturo possibile possono optare per Ubuntu 22.04 LTS (Long Term Support), che sarà supportata fino al 2027. In questo articolo vi elencheremo brevemente le principali novità che saranno presenti su Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster". In questi mesi i coder di Ubuntu hanno infatti reso note tutte le feature implementate nel ramo di sviluppo della distribuzione.

Ad esempio una delle innovazioni che salta subito all'occhio è il nuovo installer del sistema. Questo componente realizzato tramite il noto software development kit open source Flutter offrire una UI (User Interface) più moderna e reattiva rispetto alle edizioni precedenti. Tale installer era in cantiere da diverso tempo e sostanzialmente da una rinfrescata al wizard d'installazione della distribuzione. Oltre al refresh estetico la nuova edizione dell'installer integra anche alcune feature di rilievo, come la possibilità di connettersi al WiFI per scaricare pacchetti più aggiornati dai repository software.

Altra novità inclusa in Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster" è GNOME 44, ovvero la più recente release di tale ambiente grafico open source basato sulle librerie GTK4. In questa versione del desktop environment è stato aggiunto il supporto a WireGuard, noto protocollo open source che permette di adottare i concetti dalle VPN (Virtual Private Network) per creare delle connessioni sicure punto-punto dentro le diverse configurazione routed o bridged. Oltretutto i coder GNOME hanno migliorato il pannello per le connessioni WIFI da cui è ora possibile condividere la password della rete tramite un pratico Qr Code.

Sempre su Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster" è stato adottato il kernel Linux 6.2, che include una vasta pletora di driver aggiornati per diverse GPU (Graphics Processing Unit).