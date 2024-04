QEMU 9.0 arriva ufficialmente con supporto Raspberry Pi 4

QEMU, emulatore per la virtualizzazione di sistemi e architetture, è stato aggiornato alla versione 9.0. Si tratta di un importante aggiornamento che apporta varie nuove funzionalità e miglioramenti per l'emulazione ARM, RISC-V, LoongArch, s390x e HPPA. Tra le maggiori novità di QEMU 9.0 vi è l’introduzione del supporto multi-queue (multi-coda) per il driver del blocco virtio-blk. Questo consente a diverse queue di un singolo disco di essere elaborate da diversi thread I/O. Vi è inoltre la capacità di gestire contemporaneamente la preallocazione dei backend di memoria utilizzando più thread in alcuni casi. Infine, è incluso supporto per la funzionalità "mapped-ram" che consente snapshot di macchine virtuali più efficienti, il supporto per il riavvio del checkpoint per VFIO e il supporto migliorato per il rilevamento zero-page.

Per RISC-V, QEMU 9.0 aggiunge il supporto ISA/extension per Zacas, amocas, profili RVA22, Zaamo, Zalrsc, Ztso e altri. Inoltre, include il supporto SMBIOS per la virtual machine RISC-V, supporto ACPI per SRAT, SLIT, AIA, e PLIC e supporto aggiornato della tabella RHCT. Per ARM, è disponibile il supporto della scheda per il nodo IoT B-L475E-IOT01A, mp3-an536 (scheda di sviluppo MPS3 + firmware AN536) e raspi4b (Raspberry Pi 4 Modello B). Tuttavia, gli sviluppatori sottolineano il fatto che QEMU non modelli ancora PCI o Ethernet per Raspberry Pi 4 Modello B. Tuttavia, hanno affermato che le schede Raspberry Pi ora supportano i controller SPI e BSC i2c. Il supporto ARM ha ottenuto ulteriore controller IO/disco/USB/SPI/ethernet e supporto timer per Freescale i.MX6, Allwinner R40, Banana Pi, npcm7xxx e schede virt. Inoltre, è incluso il supporto di funzionalità architettoniche per ECV (Enhanced Counter Virtualization), NV (virtualizzazione nidificata) e NV2 (virtualizzazione nidificata avanzata).

Oltre a ciò, QEMU 9.0 introduce il supporto dell'accelerazione KVM per l'architettura LoongArch, incluse le estensioni vettoriali LSX/LASX. Aggiorna poi il firmware SeaBIOS-hppa alla versione 16 per l'architettura HPPA e aggiunge il supporto dell'emulazione per le istruzioni CVDG, CVB, CVBY e CVBG. Inoltre, migliora l'emulazione LAE (Load Address Extended) per l'architettura s390x. Infine, sono stati introdotti vari miglioramenti a gdbstub. Questi includono la cattura delle chiamate di sistema in modalità utente, il supporto per le modalità fork-follow e il supporto per siginfo:read. Per maggiori dettagli sulle novità di QEMU 9.0 è possibile consultare il changelog sul sito ufficiale di QEMU.