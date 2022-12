Ubuntu 23.04: in arrivo un nuovo installer scritto in Flutter

I lavori di sviluppo di Ubuntu 23.04 “Lunar Lobster” sono ufficialmente partiti a novembre. Il team di coder Canonical ha infatti già da diverso tempo avviato la distribuzione delle daily build e da diverse settimane i programmatori stanno via via caricando tutte le novità che saranno presenti in questa futura edizione del sistema. Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster" è una normale versione semestrale, proprio come l'attuale stable release Ubuntu 22.10 "Kinetic Kudu, e dovrebbe vedere la luce, salvo imprevisti, ad aprile 2023 e ricevere supporto dal team di developer fino a gennaio 2024. In questi giorni è arrivata un'interessante novità nel ramo di sviluppo ovvero il nuovo installer della distribuzione completamente riscritto con il framework Flutter.

Tale installer offrire una UI (User Interface) più moderna e reattiva dell'Ubuntu Desktop installer, sfruttando contestualmente come backend l'Ubuntu Server Installer, chiamato subiquity. Flutter è concretamente un software development kit open source, realizzato da Google, che viene impiegato per lo sviluppo di interfacce utente. Questo nuovo installer in Flutter in realtà è in sviluppo da diverso tempo ma solo adesso è stato ritenuto abbastanza maturo da entrare nelle build di testing di Ubuntu 23.04 “Lunar Lobster”. Quindi con tutta probabilità diventerà l'installer di riferimento per Ubuntu Desktop e gli utenti se lo ritroveranno disponibile direttamente nell'ambiente live del sistema operativo.

A livello di funzionalità questo componente software non appare molto diverso dalla sua precedente incarnazione, si tratta infatti principalmente di un refresh grafico della GUI (Graphical User Interface). Tuttavia sono presenti anche alcune nuove funzioni come la possibilità di connettersi ad una rete WiFI e la scelta, direttamente durante l'installazione, del tema di sistema (scuro o chiaro).

Come prevedibile per il momento mancano alcune funzionalità chiave che erano presenti nelle precedenti edizioni come il supporto ad Active Directory e la gestione degli aggiornamenti dei pacchetti durante l'installazione. Con ogni probabilità tali feature saranno implementate durante i prossimi mesi di sviluppo.