Tails 6.2 migliora la protezione contro la vulnerabilità Spectre v4

Tails Project ha rilasciato nelle scorse ore la versione Tails 6.2. Si tratta del secondo aggiornamento dell'ultima serie Tails 6.x del sistema live basato su Debian e incentrato su sicurezza, privacy e anonimato su Internet. Questo OS è sincronizzato con i repository Debian GNU/Linux 12 “Bookworm” e alimentato dal kernel Linux 6.1 LTS. Inoltre, Tails 6.2 include l'ultimo browser web Tor Browser 13.0.14, il client Tor 0.4.8.11, un migliore rilevamento degli errori di lettura e scrittura quando si esegue Tails da una chiavetta USB. Inoltre, è presente anche un'utility di aggiornamento di Tails aggiornata per rendere "Aggiorna più tardi" l'opzione predefinita.

Tais 6.2: disabilitate le chiavi SysRq e aggiunte 21 lingue

Questa versione disabilita inoltre lo Speculative Store Bypass (SSB) per migliorare la mitigazione della vulnerabilità Spectre v4 che colpisce i processori Intel. Inoltre, risolve i problemi Wi-Fi su alcuni hardware e migliora il messaggio di errore che appare quando è impossibile creare un archivio persistente. Tra le altre novità, Tails 6.2 disabilita le chiavi SysRq per prevenire l'arresto anomalo della sessione di Tails e il bypass della schermata di blocco.

Ultimo ma non meno importante, questo sistema aggiunge 21 nuove lingue alla schermata di benvenuto, tra cui albanese, armeno, basco, bengalese, bulgaro, estone, galiziano, islandese, giapponese, kazako, coreano, lettone, malese, norvegese Nynorsk, polacco, serbo, slovacco, swahili, tailandese, ucraino e vietnamita. Inoltre, rinomina la sezione di localizzazione della schermata di benvenuto in “Lingua e formati”. Come ricordato Tails Project: “alcune di queste lingue hanno solo poche traduzioni delle nostre applicazioni Tails personalizzate, ma altre applicazioni incluse in Tails sono tradotte meglio. Le nuove lingue verranno incluse automaticamente nelle future versioni di Tails non appena il 25% delle stringhe sarà tradotto”. Tails 6.2 è già disponibile sul sito ufficiale come immagine ISO live o immagine USB per sistemi a 64 bit. Come previsto, gli utenti esistenti di Tails riceveranno una notifica di aggiornamento automatico.