Fedora 37 Beta: arrivato GNOME 43

Il team di sviluppatori del progetto open source Fedora hanno annunciato alla propria community di tester, mantainer ed appassionati la disponibilità della nuova beta release di Fedora 37. Tale release di testing porta con se una serie di innovazioni davvero interessanti che saranno ovviamente presenti anche nella futura versione stabile prevista per ottobre. Ad esempio una delle novità più attese dagli utenti riguarda GNOME 43, ovvero l'ultima build, ancora in stato sperimentale, dell'ambiente grafico di riferimento della distribuzione. GNOME 43 beneficia di un supporto rinnovato agli installer in formato Flatpak, grazie da una serie di patch dedicate a GNOME Software, ed alle PWA (Progressive Web App), cioè quel tipo di applicazioni web sviluppate in modo tale da uniformarsi, a livello di funzionalità, ed a comportarsi come un normale software nativo.

Sempre in GNOME 43 è stato implementato un nuovo panello, all'interno dei System Setting sotto la categoria "Privacy", chiamato ""Device Security". Tale sezione permette all'utente di prendere visione dei diversi status di sicurezza, creati per mezzo dell'utility Fwupd, dell'hardware del computer, come ad esempio le opzioni dedicate alla funzionalità di Secure Boot.

GNOME 43 integra anche la nuova modalità di Nautilus, il file manager del desktop environemnt, definita come List View. Tale feature, chiamata anche GtkColumnView, consente all'utente di organizzare i file nel disco in una lista ordinata suddivisa in base al nome oppure alla data di creazione o di ultima modifica.

Nel ramo di sviluppo della distribuzione dovrebbe fare presto la sua comparsa anche il kernel Linux 6.0, che garantirà il supporto nativo al linguaggio di programmazione Rust oltre ad introdurre una serie di update per i driver dei file system NTFS ed XFS.

Fedora 37 Beta gode di un supporto rinnovato alla nota board ARM low cost Raspberry Pi 4 ed in generale anche per tutti quei dispositivi indentificati come zero touch onboarding/edge device. Oltretutto è stata confermata l'adozione dei pacchetti software RPM 4.18.