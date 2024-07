Clonezilla Live 3.1.3: nuova versione del tool basata su Linux 6.9

Lo sviluppatore Steven Shiau ha recentemente rilasciato Clonezilla Live 3.1.3. Si tratta della nuova versione dello strumento gratuito e open source per clonare unità disco senza installare nulla sul PC. Clonezilla Live 3.1.3 arriva circa due mesi e mezzo dopo Clonezilla Live 3.1.2 ed è basato sul repository Debian Sid, aggiornato al 28 giugno 2024. Inoltre, esegue il bumping del kernel alla versione Linux 6.9.7 per un migliore supporto hardware (precedentemente Linux 6.7.9). La nuova versione di Clonezilla Live usa al suo interno lo strumento di clonazione e ripristino delle partizioni open source Partclone 0.3.31. In questo modo il tool aggiunge un'opzione -V allo script get-latest-ocs-live-ver per l'ordinamento delle versioni. Inoltre, aggiorna lo script ocs-onthefly in modo che non fallisca più durante la clonazione del partizionamento locale in modalità riga di comando. Infine, migliora lo script ocs_nic_type per essere esportato in modo che ocs-live-nicbonding non fallisca l'esecuzione in ocs-live-netcfg.

Clonezilla Live 3.1.3 aggiunge una funzione USAGE mancante nello script ocs-live-nicbonding e un modulo kernel zst e un nome firmware quando si richiede firmware NIC. Inoltre, aggiunge la riga di comando portable yq YAML, JSON, XML, CSV, TOML e adotta uno scrollback più grande per le schermate nel sistema live. Tra le altre modifiche, questa versione rimuove il pacchetto cpufrequtils poiché non è più nel repository Debian. Inoltre, rimuove il pacchetto thin-provisioning-tools a causa dell'interruzione della dipendenza e rimuove le variabili msg_ocs_param_ps e msg_ocs_onthefly_param_ps duplicate dal file della lingua en_US.

Parlando di file di lingua, Clonezilla Live 3.1.3 viene fornito con le lingue aggiornate catalano (ca_ES) e tedesco (de_DE). Include anche pacchetti live-boot e live-config aggiornati. Per maggiori dettagli sulle modifiche incluse in questa nuova versione di Clonezilla Live è possibile controllare il changelog ufficiale. È già possibile scaricare Clonezilla Live 3.1.3 dal sito web ufficiale come immagine ISO live sia per computer a 32 bit che a 64 bit. Gli utenti possono utilizzare Clonezilla Live direttamente da un'unità flash USB per clonare partizioni e dischi per il backup o per ripristinare un'installazione interrotta.