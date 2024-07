GNOME 47: rilasciata nuova versione alpha dell'ambiente desktop

GNOME Project ha annunciato oggi la versione alpha della prossima serie GNOME 47, che verrà rilasciata ufficialmente in autunno. Una delle maggiori novità del nuovo nell'ambiente desktop è il supporto per i colori principali. Vi è poi il supporto per l'utilizzo di tre o più dita per i gesti del touchpad, l'implementazione del protocollo di dialogo XDG, il supporto per il protocollo di lease DRM e la reimplementazione del supporto per i temi del cursore X11 legacy.

GNOME 47 promette inoltre notifiche migliorate sulla schermata di blocco e la possibilità di centrare l'ora sulla schermata di blocco quando si utilizza un formato 12 ore. Introduce anche il supporto per la creazione di GNOME Shell con Mutter costruito senza il supporto X11 e una migliore corrispondenza del monitor durante il ripristino di Windows sul monitor hotplug. Inoltre, migliora le anteprime dell'area di lavoro nelle estensioni GNOME Shell in Windows List e Workspace Indicator. GNOME 47 aggiunge il supporto per sessioni di accesso remoto persistenti a GNOME Remote Desktop. Infine, aggiunge icone del parco giochi e supporto per la modalità oscura quando si disegnano percorsi di trasporto pubblico sulla mappa su GNOME Maps.

GNOME 47: le altre novità della versione alpha

Il browser web Epiphany (GNOME Web) ha ricevuto una nuova preferenza per attivare/disattivare i gesti di navigazione. Vi è poi la possibilità di impostare luminosità e contrasto per la modalità dark reader, un'opzione "Non ora" nel popover di salvataggio della password, un'azione di eliminazione nel contesto della casella di testo menu, un pulsante "Cancella" nella barra degli indirizzi e molti miglioramenti dell'interfaccia utente. GNOME 47 ottimizza anche gnome-initial-setup-copy-worker. Quest’ultimo viene eseguito quando l'utente appena creato accede per copiare i file dalla directory home temporanea gnome-initial-setup alla directory home reale dell'utente per non utilizzare più GFile e GVFS.

Oltre a ciò, GNOME 47 offrirà il supporto per l'immissione di nuove credenziali tramite input standard quando si utilizza grdctl su GNOME Remote Desktop. Inoltre, introdurrà una nuova finestra di scorciatoie da tastiera per GNOME Sudoku, nonché un lettore di schermo Orca ottimizzato con migliore supporto Wayland. Per consultare il changelog completo, con tutte le modifiche implementate in questa versione alpha è possibile visitare il sito ufficiale di GNOME. Il rilascio ufficiale di GNOME 47 è previsto per il 18 settembre 2024. Nel corso di agosto dovrebbero invece essere rilasciati i milestone Beta e Release Candidate.