Linux 6.0: in arrivo il supporto nativo per Rust

In queste settimana stanno arrivando diverse novità ed aggiornamenti per il prossimo ramo di sviluppo del kernel del Pinguino. Di recente il developer Miguel Ojeda ha pubblicato una serie di patch che dovrebbero garantire l'implementazione di un primo supporto sperimentale del supporto al linguaggio di programmazione Rust su Linux 6.0.

Rust consente lo sviluppo di programmi ed applicativi di varia tipologia. Si tratta di un progetto open source nato in seno alla Fondazione Mozilla. L'obbiettivo primario di Rust è essere sempre sicuro ed altamente efficiente, infatti la sua struttura va ad enfatizzare i concenti di type safety e concurrency.

In dodici anni di vita Rust si è evoluto continuamente fino a diventare uno dei linguaggi di riferimento per migliaia di sviluppatori software e per programmi di diversa tipologia. Questa novità probabilmente non stupirà la community Linux. Infatti durante l'Open-Source Summit, meeting annuale per i developer del progetto organizzato dalla Linux Foundation, tenutosi lo scorso giugno il "dittatore benevolo" Linus Torvalds aveva dichiarato che il supporto a Rust sarebbe arrivato su Linux 5.20, release che è stata ribattezzata in Linux 6.0.

Dunque la pubblicazioni delle patch del coder Miguel Ojeda confermano le parole di Linus Torvalds. Inserire il supporto a questo linguaggio di programmazione è diventato ormai obbligatorio visto che sta avendo una grossa popolarità all'interno di svariati settori come ad esempio: la realizzazioni di applicazioni in ambienti embedded su piattaforma ARM, lo sviluppo di videogiochi e dei game-engines, la creazione di framework per la scrittura di web app e l'ideazione di applicazioni server per gli ambienti cloud.

Rust infatti ha una natura "general-purpose" dunque si adatta facilmente ad una vastissima serie di task e necessità di sviluppo. Il programmatore Miguel Ojeda ci tiene però a precisa che il supporto a Rust è ancora da considerarsi in stato sperimentale, dunque c'è ancora molto lavoro da fare prima di poterlo considerare pronto o stabile.