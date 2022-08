Linux 6.0-rc2: arrivati nuovi update per il driver per NTFS

Il team di coder del kernel Linux ha reso pubblica una nuova release candidate del ramo di sviluppo del progetto. Linux 6.0-rc2 introduce una serie di update e migliorie che consentono di raggiungere prestazioni migliori in diversi contesti e su varie configurazioni hardware. Inoltre in tale build sono presenti alcuni aggiornamenti e patch dedicate al driver open source per il noto file system NTFS (New Technology File System), ovvero quello utilizzo di default dalla maggior parte degli utenti del sistema operativo Microsoft Windows.

In queste settimane sono infatti iniziati i lavori di refactoring del codice del driver NTFS3, questo perché il team dell'azienda Paragon Software ha rilasciato sotto licenza open source il suo ex driver proprietario per NTFS. Dunque parte del codice sviluppato dai coder di Paragon sta venendo implementato nel kernel Linux in modo tale da garantire una migliore user experience con i dischi formattati in NTFS.

Tecnicamente tali update sono stati presentati dopo la chiusura della finestra di merge ufficiale, tuttavia sembra che Linus Torvalds abbia deciso di consentirne l'integrazione in via eccezionale visto che le modifiche riguardano unicamente NTFS3 e non il codice del kernel vero e proprio. Ecco il commendo del "dittatore benevolo" sulla questione pubblicano nella mailing list ufficiale del progetto:

"Tale update dovrebbe essere stato presentato durante la merge windows. Si tratta di una vasta serie di patch dove chiaramente sono presenti anche alcune nuove feature. Gran parte di esse sembrano proprio un refactoring che avrebbero dovuto essere presentate diverse settimane fa. Ma visto che queste modifiche si riferiscono unicamente a NTFS3 faremo un'eccezione alla regola. Ma ricordatevi che che la prossima volta sarebbe meglio presentare tali patch durante la marge window."

Dunque queste modifiche hanno raggiunto Linux 6.0-rc2 anche se presentate dai mantainer del driver NTFS3 al di fuori della canonica finestra temporale dedicata all'inclusione delle nuove funzionalità.