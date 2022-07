GNOME 43: in arrivo la nuova List View per Nautilus

Gli sviluppatori dell'ambiente grafico open source GNOME stanno lavorando da diversi mesi sul ramo di sviluppo del progetto. In questi giorni i diversi mantainer stanno annunciando le varie novità che dovrebbero essere presto incluse in GNOME 43, ovvero la futura stable release del desktop environment basato sulle librerie grafiche GTK+. Come accennato prima GNOME 43 è ancora in fase embrionale, le prime alpha release sono infatti attese per la fine dell'estate, dunque per il momento gli stessi developer sconsigliano di installare le build di testing sul proprio ambiente di lavoro. Di recente vi abbiamo parlato dell'arrivo del supporto per le Web App, ed in particolare delle PWA (Progressive Web App) in GNOME Software. In questo articolo invece ci focalizzeremo sulle novità in arrivo su Nautilus, ovvero il file manager di riferimento di GNOME.

Il team di coder ha infatti recentemente implementato in Nautilus, tramite una vasta serie di patch, la feature denominata tecnicamente come GtkColumnView. Si tratta nel concreto di una nuova forma di visualizzazione degli elementi sotto forma di lista ordinata in base al nome, o con altri parametri impostati dall'utente.

La nuova List View manda in pensione la precedente modalità, etichettata come GtkTreeView , e beneficia di una serie di migliorie estetiche, come ad esempio uno spazio ben definito tra i vari elementi cosi da renderli distinti e riconoscibili tra di loro, e tecniche visto che adesso è finalmente possibile selezionare più file o directory semplicemente eseguendo una selezione multipla con il mouse, cosi come avviene con la tradizionale modalità di visualizzazione ad icone.

Le varie righe adesso vengono evidenziate dal semplice passaggio del mouse sopra di esse, cosi da far capire all'utente a colpo d'occhio a che punto della lista si trova il puntatore e cosa sta per selezionare in quel preciso istante. Inoltre si può ora accedere alle opzioni di ordinamento degli elementi tramite un'apposita sezione presente in alto a destra nel list viewer.