GNOME 43: in arrivo il supporto per le Web App in GNOME Software

Gli sviluppatori di GNOME, il noto desktop environment open source basato sulle librerie grafiche GTK+, sono all'opera sul ramo di sviluppo del progetto. In questi giorni infatti i vari coder stanno annunciando diverse novità che dovrebbero essere presto incluse in GNOME 43, ovvero l'attuale versione di sviluppo dell'ambiente grafico. GNOME 43 si trova ancora nelle primissime fasi di testing ed entro la fine dell'estate dovrebbero essere pronte le prime alpha release. Una delle funzionalità più interessanti riguarda l'arrivo del supporto per le Web App in GNOME Software.

Tale tool, che si interfaccia con il gestore di pacchetti delle varie distribuzioni, può amministrare e gestire l'installazione dei programmi presenti nei repository software oppure in Flathub, lo store dedicato ai programmi in formato Flatpak. In questi ultimi anni in rete si è sviluppata e diffusa una vastissima pletora di applicativi web che in certi casi rappresentano una validissima alternativa alle applicazioni native. Ecco perché i developer di GNOME sono al lavoro per implementare il supporto a tali programmi in GNOME Software.

Per il momento il team di coder ha dichiarato che si focalizzerà principalmente su una specifica tipologia di web app ovvero le PWA (Progressive Web App). Si tratta di quel tipo di applicazioni web che vengono sviluppate e caricate come normali pagine web, ma che si comportano in modo simile alle applicazioni native.

Oltre alla gestione delle PWA, GNOME Software dovrebbe beneficiare di un miglior supporto per i pacchetti Flatpak. I programmatori hanno infatti implementato la possibilità di visualizzare le varie file system permission request richieste dalle Flatpak application durante il processo di installazione e configurazione.

Altra novità che sarà disponibile in GNOME 43 è la nuova sezione chiamata "Device Security" all'interno della categoria "Privacy" in GNOME Setting, il pannello di controllo dell'ambiente grafico. Il riquadro di Device Security mostrerà i vari status di sicurezza, generati dall'utility Fwupd, dell'hardware del computer, come ad esempio le opzioni di Secure Boot.