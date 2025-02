Difendi i tuoi dati personali al meglio con questa VPN premium

La difesa dei propri dati personali è un tema di stretta attualità. Ogni giorno, quando ci si collega a Internet per visitare questo o quell'altro sito web, si corre il rischio concreto di essere tracciati, con informazioni sensibili che potrebbero finire nelle mani sbagliate.

Le soluzioni sono due: non collegarsi più a Internet, scelta impraticabile ai più, oppure affidarsi a una VPN premium, cioè a un servizio affidabile che assicura realmente una connessione privata. Tra le migliori VPN oggi disponibili sul mercato si annovera PrivateVPN, ora in offerta a 2,08 euro al mese per tre anni grazie all'85% di sconto sul prezzo consigliato.

In che modo PrivateVPN difende i dati personali dei suoi utenti

Innanzitutto PrivateVPN offre una VPN che integra la crittografia AES a 256 bit, ritenuto lo standard di riferimento dagli esperti del settore. Si tratta di un dato importante, dal momento che non tutte le VPN usano la stessa crittografia, in particolare i servizi di rete privata virtuale gratuiti.

Un altro elemento da tenere in considerazione è la funzione Kill Switch, regolarmente presente. La tecnologia appena citata aiuta a proteggere le informazioni private degli utenti qualora vi sia un'interruzione della connessione VPN, dal momento che provvede a interrompere in automatico l'accesso a Internet fino a quando la VPN non viene ripristinata.

PrivateVPN è anche una VPN no log. Ciò significa che nessuno è in grado di scoprire le attività che si svolgono online, per una privacy e un anonimato online ai massimi livelli. Anche in questo caso occorre sottolineare come non sia un servizio offerto da tutte le VPN, PrivateVPN invece lo integra perché risponde alle leggi svedesi sulla privacy, le quali vietano espressamente la registrazione di qualsiasi dato quando si è connessi online.

Il piano annuale di PrivateVPN è in offerta a 2,08 euro al mese, a cui si sommano 24 mesi extra allo stesso prezzo. Si può contare infine su una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.