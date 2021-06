JPEG XL, un nuovo standard per le immagini digitali

La compressione delle immagini digitali è una tecnologia di cui il web moderno non potrebbe mai fare a meno. Siamo abituati al trasferimento intensivo di tutte le immagini presenti nelle pagine web, e spesso ci dimentichiamo di quanto algoritmi di compressione come JPEG possano contribuire all’esperienza di navigazione così come la conosciamo oggi.

Vista l’importanza che tali algoritmi rivestono, non è un caso se diversi ricercatori continuano a lavorare sullo sviluppo di tecniche sempre più efficaci per la compressione di immagini digitali. Tra queste, vi è anche JPEG XL.

Cos’è JPEG XL?

JPEG XL è un formato per immagini di tipo raster, che supporta sia compressione con perdita di dati che compressione senza perdita di dati. Si tratta di un’evoluzione del ben noto JPEG (ed in particolare di JPEG 2000), ed è stato realizzato per consentire una compressione più efficiente rispetto ai formati preesistenti, in modo da poterli sostituire in ogni possibile contesto.

JPEG XL è stato definito dal comitato JPEG, che ne ha finalizzato la struttura e le caratteristiche a fine dicembre 2020.

Vantaggi di JPEG XL

JPEG XL include un ricco set di funzionalità, ed è particolarmente ottimizzato per ambienti web responsivi, permettendo in maniera più agevole la possibilità di visualizzare il contenuto su una vasta gamma di dispositivi. Inoltre, esso in modo che il contenuto venga visualizzato bene su un’ampia gamma di dispositivi. Inoltre, include diverse funzionalità che semplificano la transizione dal formato JPEG originario.

La migrazione a JPEG XL consente di ridurre i costi di archiviazione, dal momento che i server possono archiviare un singolo file JPEG XL per servire sia client JPEG che JPEG XL. Inoltre, i file JPEG esistenti possono essere transcodificati senza perdita di dati in JPEG XL, riducendo notevolmente le loro dimensioni, pur mantenendo la possibilità di ripristinare lo stesso identico file JPEG originale, garantendo la retrocompatibilità con le applicazioni esistenti basate su JPEG. Ciò fornisce una transizione graduale dalle piattaforme JPEG legacy al più moderno JPEG XL.

JPEG XL è progettato per soddisfare le esigenze di distribuzione delle immagini sul web, nonché quelle legate a chi si occupa di fotografia a livello professionale. Supporta un’ampia gamma di colori, nonché immagini ad alta gamma dinamica e ad alta profondità di bit. JPEG XL include inoltre funzionalità come animazione, canali alfa, livelli, miniature, codifica progressiva e senza perdita di dati per supportare un’ampia gamma di casi d’uso. È inoltre presente il supporto alle immagini a 360 gradi.

JPEG XL è progettato per garantire una codifica e decodifica efficiente dal punto di vista computazionale, utilizzando implementazioni software che non necessitano di accelerazione hardware aggiuntiva, anche su dispositivi mobili. Inoltre, questo nuovo formato offre una qualità dell’immagine e rapporti di compressione significativamente migliori rispetto al formato JPEG tradizionale. Questo nuovo formato permette infatti di ottenere file circa il 60% più compressi rispetto al JPEG tradizionale, nel caso di compressione con perdita. Per la compressione senza perdita, le performance superano anche PNG, permettendo di ottenere file più snelli di circa il 35%.

Supporto dei browser

Purtroppo, il formato JPEG XL non è ancora supportato dai browser moderni, sebbene si cominci a vedere qualche inizialmente implementazione. Ad esempio, sulle ultime versioni di Chrome 91 e versioni successive è possibile abilitarne il supporto tramite il parametro enable-jxl visualizzabile accedendo a chrome://flags . Su Firefox Nightly (a partire dalla versione 90) può essere abilitato tramite il parametro image.jxl.enabled in about:config . Infine, possiamo abilitarlo anche su Edge 91, avviando il browser con il parametro --enable-features=JXL .

Per ulteriori approfondimenti su questo formato, rimandiamo alla pagina ufficiale del progetto.

Fonte: JPEG XL