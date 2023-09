CorelDraw Graphics Suite, ecco l'offerta DA NON PERDERE

CorelDraw Graphics Suite è uno dei software grafica più apprezzati per la sua semplicità di utilizzo, l'interfaccia intuitiva e le molteplici funzioni. A tutto questo si aggiunge la clamorosa offerta che in questi giorni permette di acquistare il prodotto di punta di una delle aziende leader del settore a un prezzo decisamente basso.

In questo momento non sappiamo quanto ancora durerà l'offerta, probabilmente solo per altri pochi giorni. Si tratta di un'occasione da non perdere e da sfruttare subito. Nei prossimi paragrafi andiamo a vedere nel dettaglio la promozione più interessante per chi fa della grafica un mestiere.

CorelDraw Graphics Suite, l'offerta è da non perdere

Sei alla ricerca di un software per grafica? Le offerte della Corel sono tra le migliori del mercato. Un esempio è la CorelDraw Graphic Suite. Attualmente è proposta a un prezzo a dir poco vantaggioso, con un canone annuale di 369 € anziché 779 €.

Si tratta di una suite professionale di applicazioni per l’illustrazione vettoriale, il layout, il fotoritocco e altro ancora. Una volta acquistata avrai a disposizione un prodotto capace di metterti a disposizione tutti gli strumenti utili a supportare la tua creatività.

Comodo, semplice da usare e dalle tantissime funzionalità. CorelDraw Graphics Suite ha tutto per essere il tuo fedele alleato del tuo lavoro. La suite include una ricca gamma di strumenti di progettazione professionali per produrre progetti di illustrazione vettoriale, layout, fotoritocco con totale efficienza.

A chi serve? Siamo davanti a un prodotto che rappresenta la scelta ideale sia per i professionisti che lavorano nel settore della pubblicità e del publishing che per le piccole imprese che producono materiale di marketing internamente.

CorelDRAW Graphics Suite include gli strumenti necessari per creare qualsiasi progetto, da risorse di identità del marchio di grande impatto ad accattivanti strumenti di vendita.

