Project Res-Up: Adobe usa l'AI per migliorare Video e GIF

L'appuntamento Adobe MAX 2023 è stato un'occasione per sottolineare quanto l'azienda di San Jose stia puntando sulle Intelligenze Artificiali Generative per il proprio futuro. Da questo punto di vista ricoprono una particolare importanza i progetti attualmente in fase sperimentale ("Sneaks") che la compagnia ha anticipato nel corso dell'evento. Tra questi ultimi vi è l'iniziativa Project Res-Up mirata ad utilizzare la AI per il miglioramento dei video e delle immagini GIF di bassa qualità.

L'upscaling di Project Res-Up

I contenuti in formato GIF, ad esempio, vengono spesso distribuiti a bassa risoluzione, presentando sfocature e dettagli poco visibili. Project Res-Up è stato progettato appunto per effettuare l'upscaling di tali immagini. Incrementando la risoluzione delle immagini e inserendo tutti gli elementi che contribuiscono a migliorare il rendering. Stesso discorso per quanto riguarda i video. Si tratta quindi di uno strumento basato su un modello di diffusione applicato alla grafica, al fotoritocco e al video editing.

I partecipanti all'Adobe MAX 2023 hanno potuto assistere ad un test applicato ad una scena del film "The Red House", pellicola che risale al 1947. Nel caso specifico il miglioramento a livello di resa a video sarebbe stato del 675%, grazie ad un upscaling da una risoluzione base di 480×360 pixel ad una di 1280×960 pixel. Fino ad ora le stesse procedure richiedevano lunghe sessioni di restauro, non sempre con gli stessi risultati.

This Sneak is so crispy. 💖 #ProjectResUp uses diffusion-based technology and artificial intelligence to convert videos from low-res to high-res. #AdobeMAX, what do you think... should this exploratory tech make it into product? https://t.co/l8Y0bahPUh pic.twitter.com/OvnPEGwaCo — Adobe (@Adobe) October 12, 2023

Nelle immagini proposte in precedenza si nota abbastanza chiaramente una minore sfocatura dell'output rispetto all'originale. Nello stesso modo vengono migliorati alcuni dettagli relativi agli occhi e ai capelli dei protagonisti.

Gli ambiti di applicazione di Project Res-Up

Project Res-Up dovrebbe essere presto integrato in soluzioni come Adobe Express e Adobe Premiere Pro. Non si tratta però dell'unico strumento AI based di Adobe che da tempo ha lanciato la tecnologia Firefly per l'editing e il riempimento generativo. Project Poseable crea ad esempio oggetti tridimensionali a partire da prompt testuali, mentre Project See Through rimuove i riflessi dalle fotografie sfruttando l'AI.