IA generativa: Stability AI ha rilasciato SDXL 1.0

Il team di Stability AI ha appena compiuto un ulteriore passo in avanti per quanto concerne il proprio impegno sul fronte dell'IA generativa, con l'annuncio di SDXL 1.0. È la nuova versione del modello text-to-image la cui azione era finora rimasta circoscritta a un ambito sperimentale e di ricerca. Tutti possono metterlo subito alla prova su Clipdrop.

SDXL 1.0: il modello IA è disponibile per tutti

Lo strumento è in grado di elaborare prompt testuali restituendo il contenuto grafico descritto. Gli abbiamo chiesto di creare per noi un'immagine da mettere in evidenza per questo articolo, con la descrizione The featured image of an article on generative AI e selezionando lo stile Digital Art tra quelli disponibili. Altre impostazioni aggiuntive riguardano le proporzioni (Aspect ratio) e la possibilità di specificare cosa escludere dal risultato finale (Negative prompt).

Una delle quattro immagini restituite è visibile in apertura. Con pochi click è possibile apportare le modifiche desiderate, selezionando tra alcuni comandi predefiniti, ad esempio, per la rimozione dello sfondo o per ottenere un'illuminazione differente.

L'accesso online allo strumento è gratuito, ma bisogna essere disposti ad aspettare che il sistema elabori la coda delle richieste ricevute. Solitamente l'attesa non si protrae per oltre un paio di minuti. In alternativa, c'è la possibilità di saltare la fila ed eliminare qualsiasi restrizione mettendo mano al portafogli e pagando 7 euro al mese per la sottoscrizione dell'abbonamento Pro.

Come si legge nel post di annuncio, oltre che su Clipdrop (citato in apertura), SDXL 1.0 può essere messo alla prova anche nel canale Discord dedicato e su DreamStudio, con modalità del tutto simili. È poi disponibile nel repository GitHub dedicato, attraverso Amazon Bedrock e Amazon SageMaker JumpStart. Stability AI lo descrive come un modello aperto per il fotorealismo ed effettivamente i risultati restituiti sembrano un passo in avanti rispetto alle iterazioni precedenti. Il suo rilascio è regolato dalla licenza CreativeML OpenRAIL++-M.