Arriva plugin Canva su ChatGPT per la creazione delle immagini

Utilizzare l’intelligenza artificiale di ChatGPT su Canva, ad oggi, è piuttosto complicato. Tuttavia, OpenAI ha recentemente annunciato un nuovo plugin che collega i due servizi, in modo da poter utilizzare Canva dalla schermata principale del chatbot, senza dover uscire dall’app. Il plugin Canva su ChatGPT non è però accessibile a tutti. Questo è infatti disponibile soltanto per gli utenti iscritti a ChatGPT Plus, ovvero il servizio in abbonamento lanciato da OpenAI che permette di utilizzare anche il modello di linguaggio GPT-4.

Plugin Canva: un modo più semplice per creare immagini con l’AI

Utilizzare il plugin Canva su ChatGPT è molto semplice. In primis è necessario scaricare l’estensione dal plugin store di OpenAI. Una volta installata, basterà aprirla e fare la propria richiesta, ad esempio “crea un logo per un sito web dedicato alla tecnologia”. Canva prenderà in carico la richiesta e in breve tempo mostrerà una lista di immagini, realizzate seguendo le indicazioni inserite. Come per ogni richiesta che viene effettuata su ChatGPT, più questa è ricca di dettagli, più è probabile che il risultato soddisfi le aspettative dell’utente. Dopo aver selezionato l’immagine ritenuta migliore, il plugin Canva su ChatGPT ti permette di scaricarla direttamente sul PC, cliccando un solo tasto. In alternativa, se il risultato non dovesse convincere, basterà aprire l’immagine su Canva ed effettuare le modifiche necessarie. Infine, per scaricarla, è necessario cliccare sul tasto “Condividi” e poi scegliere il formato più adatto all’immagine (JPEG, PNG oppure PDF).

Come già accennato, per poter utilizzare il plugin Canva su ChatGPT, bisogna essere abbonati a ChatGPT Plus, il cui costo è di 20 dollari al mese. La versione base del chatbot è infatti molto limitata. Oltre a fermarsi al modello di linguaggio GPT-3.5, quest’ultima è ferma al 2021, non può connettersi a internet e non può nemmeno accedere ai plugin.