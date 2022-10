WordPress e WooCommerce pronti all'uso con l'hosting di ServerPlan

Piccole aziende e professionisti hanno spesso la necessità di affermare la propria presenza online in poco tempo e con un investimento contenuto. Realizzare un sito Web richiede però di possedere delle competenze tecniche specifiche per le quali è necessaria la collaborazione di uno sviluppatore esperto. Il ruolo di quest'ultimo diventa poi ancora più importante nel caso in cui si voglia realizzare un progetto più complesso di un semplice sito vetrina, come per esempio un e-commerce tramite cui vendere i propri prodotti su Internet.

Gli organici delle piccole imprese dispongono raramente di un professionista in-house in grado di sviluppare siti Web, affermazione che diventa ancora più vera nel caso dei lavoratori autonomi. Rivolgersi ad un'azienda o ad un consulente esterno rappresenta però un impegno che può essere gravoso sia in termini di tempo, che di spesa.

In questi casi i primi contatti, la selezione del collaboratore più adatto, i preventivi, gli appuntamenti, le call e le revisioni delle bozze possono rappresentare una distrazione continua dal lavoro. Esiste però un'alternativa, ossia quella di rivolgersi ad un provider di hosting che metta a disposizione da subito un CMS (Content Management System) con cui realizzare il proprio sito Web. WordPress e WooCommerce, infatti, sono pacchetti pronti all'uso che, al netto di installazione e configurazioni iniziali, possono consentire a chiunque di dar vita alle prime pagine Web anche in assenza di competenze tecniche specifiche.

La risposta a questo problema arriva da ServerPlan, che offre piani hosting con WordPress preinstallato con cui arrivare rapidamente alla pubblicazione di un sito Web ad un prezzo più che ragionevole. Per chi desidera realizzare un e-commerce sono inoltre disponibili specifiche formule che, oltre a WordPress, propongono la preinstallazione di WooCommerce, un plugin con cui creare facilmente un negozio per il commercio elettronico.

Cerchiamo quindi di capire quali sono le caratteristiche di queste soluzioni e quali i loro vantaggi, così da comprendere perché l'opzione offerta da ServerPlan sia una alternativa concreta e di concreto vantaggio in gran parte dei casi.

Cos'è un hosting WordPress

WordPress è una piattaforma open source che consente di realizzare qualsiasi sito Web, dal semplice blog aziendale a progetti molto più strutturati. Integra tutti gli strumenti utili alla realizzazione e alla pubblicazione dei contenuti (testi, immagini, video), permette di impostare l'aspetto grafico delle pagine a partire da dei temi preconfezionati e di estendere le funzionalità di base attraverso una moltitudine di plugin.

Disporre di un hosting con WordPress preinstallato significa quindi essere pronti per creare un sito, adattarlo alle proprie esigenze e al proprio brand, pubblicarlo e aggiornarlo. Non servono competenze tecniche: grazie a WordPress, sarà tutta questione di click e di creatività.

Ma un progetto online deve essere anche ottimizzato dal punto di vista delle prestazioni e sicuro, rispondendo ad una serie di requisiti di performance e di aggiornamento che in assenza di professionisti dedicati non sarebbe semplice garantire: per questa ragione un hosting WordPress non può essere completo se non è anche un hosting gestito.

Cos'è un hosting WordPress gestito

Le performance e la sicurezza sono due aspetti fondamentali non solo per garantire una buona esperienza di navigazione, ma anche per quanto riguarda il discorso della SEO (Search Engine Optimization). Google, infatti, favorisce i siti Web che si caricano velocemente e che garantiscono un alto livello di protezione dei visitatori e dei dati, per esempio tramite le connessioni HTTPS garantite in questo caso da certificato SSL Let's Encrypt. I server, inoltre, sono messi al sicuro da strumenti quali bitninja, malware scanning, protezione DDoS e web applicazion firewall: materia tecnica di cui si occupa ServerPlan, senza che l'utente debba preoccuparsi di nulla.

Anche questa volta si tratta però di aspetti che richiedono tempo per essere ottimizzati: per questo motivo può rivelarsi utile un Hosting con WordPress gestito e preinstallato.

Nello specifico un hosting WordPress gestito è un servizio grazie al quale tutte le complessità tecniche sono a carico del fornitore di hosting, mentre al cliente spettano soltanto i compiti creativi e gli impegni legati alla produttività del suo business online.

Caratteristiche essenziali di un hosting WordPress gestito

Quali sono le funzionalità irrinunciabili di un hosting WordPress gestito? Per descriverle prendiamo questo specchietto riassuntivo come riferimento per l'hosting con WordPress gestito e preinstallato di ServerPlan.

L'offerta comprende un servizio di aggiornamento automatico dei plugin e dei temi utilizzati così come del core, il codice sorgente del CMS, così da avere sempre a disposizione tutte le ultime versioni con i rispettivi update. Le patch generali di sicurezza sono inoltre disponibili ancor prima del loro rilascio ufficiale.

L'hosting presenta anche un sistema di cache preinstallato che migliora le prestazioni del sito Web. Grazie ad esso, infatti, le richieste effettuate dai visitatori vengono memorizzate e utilizzate per le richieste successive, senza dover interrogare nuovamente il database. La creazione e il ripristino dei backup (giornalieri) avvengono automaticamente in modo da scongiurare le interruzioni di servizio, inoltre le copie di sicurezza di file e dati vengono create in modo del tutto automatico e conservate su un server isolato per contrastare eventuali tentativi di violazione. È possibile creare ambienti di Staging in cui clonare il sito Web, effettuare dei test e sincronizzare la copia generata con quella in produzione una volta effettuati gli interventi desiderati. Gli sviluppatori hanno poi a disposizione tutti gli strumenti necessari per il loro lavoro (SSH, Git, WP-CLI).

Il servizio, costantemente monitorato, include vari sistemi di sicurezza tra cui firewall, scansione anti-malware, certificato SSL, prevenzione degli attacchi Brute Force, nonché regole di protezione dalle vulnerabilità aggiornate costantemente.

Tutte le formule hosting con WordPress gestito e preinstallato di ServerPlan comprendono un dominio gratis per sempre.

Hosting WooCommerce gestito

L'hosting WooCommerce gestito di ServerPlan è un hosting che oltre a WordPress comprende anche l'estensione WooCommerce. Quest'ultima è un plugin del CMS che consente di integrare funzionalità di e-commerce nel proprio sito Web WordPress, con il risultato di creare facilmente un negozio online.

WooCommerce ha anche il vantaggio di semplificare la gestione dell'inventario, l'accettazione di pagamenti sicuri, la gestione delle spedizioni così come quella delle imposte per la consegna.

L'utilizzatore può sfruttare le funzionalità del plugin per realizzare pagine prodotti completamente personalizzate con cui vendere qualsiasi articolo o servizio online, ovunque ci si trovi.

L'elaborazione degli ordini, la gestione della fatturazione e i calcoli delle tasse sono automatizzati, permettendo ai venditori di concentrarsi sugli aspetti legati alla crescita, alla promozione e alla produttività del proprio negozio sul Web.

WooCommerce supporta numerose opzioni per i pagamenti sicuri, come ad esempio l'elaborazione delle carte di credito, i bonifici bancari, gli assegni e i pagamenti in contrassegno. È inoltre supportata l'integrazione con gateway di pagamento specifici per regione di riferimento, compresi quelli tramite PayPal, Stripe, Amazon Pay, Google Pay e altre piattaforme utilizzate diffusamente per gli acquisti online.

Si desidera vendere i propri prodotti o servizi al di fuori dei confini nazionali? Nessun problema: WooCommerce supporta infatti 24 lingue e tantissime valute differenti.

I vantaggi di un Hosting WooCommerce gestito

Quando si gestisce un e-commerce, aspetti come la continuità di servizio, la sicurezza e l'affidabilità di un sito Web diventano ancora più importanti perché la fiducia fra consumatori e venditori è un elemento fondamentale per incentivare le vendite.

Ecco perché disporre di un hosting con WooCommerce già preinstallato e ottimizzato rappresenta un vantaggio. Con l'hosting WooCommerce gestito di ServerPlan, ad esempio, tutti gli aggiornamenti vengono effettuati automaticamente, i backup completi sono quotidiani e pronti da utilizzare per eventuali ripristini, i sistemi di cache velocizzano le pagine Web e i certificati SSL garantiscono la cifratura di qualsiasi interazione tra utenti e sito Web.

Chi possiede già un sito di e-commerce basato su WooCommerce su un altro fornitore di hosting non dovrà preoccuparsi del trasferimento. I tool disponibili permettono infatti di migrare i file, database ed email senza perdere alcun dato. Anche nel caso dell'hosting WooCommerce gestito di ServerPlan, inoltre, il dominio è incluso gratuitamente, sia per l'attivazione che per tutti i futuri rinnovi.

Conclusioni

Installare WordPress e WooCommerce in autonomia, senza il supporto di un servizio di hosting gestito (appositamente configurato e ottimizzato), richiede l'integrazione di vari servizi a pagamento come per esempio l'acquisto di uno spazio Web o di eventuali funzionalità accessorie non disponibili gratuitamente. Questo senza contare la necessità di eseguire gli aggiornamenti e di garantire personalmente la sicurezza del proprio progetto online, il che prelude alla disponibilità di competenze e tempi non sempre facili da trovare.

Scegliere un hosting gestito, inoltre, significa firmare un'assicurazione con il servizio di gestione sistemistica Intrepid Support, garanzia ulteriore di assistenza al cospetto di qualsivoglia problema. Scegliere un hosting gestito, quindi, non è soltanto un tema di fiducia: è questione razionale, afferente più ai parametri di qualità certificati che non alla semplice speranza per cui un provider possa fare meglio di ciò che le proprie lacune non potrebbero garantire.

ServerPlan offre servizi hosting gestiti con WordPress e WooCommerce preinstallati, incaricandosi di tutti gli aspetti tecnici e di protezione contro malware e altre minacce, permettendo al titolare di dedicarsi unicamente agli aspetti creativi del proprio sito Web o del proprio negozio di e-commerce. Meno tempo sprecato su cose per le quali non si hanno conoscenze puntuali, più tempo investito nel core della propria azienda: un hosting gestito è anche e soprattutto sintomo di approccio intelligente all'impresa, sapendo gestire al meglio le risorse di cui si dispone.

