Website builder di Hostinger: con l’IA crei il sito web in pochi minuti

La tua idea di avventurarti nell’immenso mondo online creando un sito web sta prendendo forma? Bene, abbiamo ottime notizie da darti: il website builder di Hostinger. Questa meraviglia tecnologica ti permette di creare un sito web in tempi ridicolmente brevi, persino per chi ha la stessa dimestichezza con i computer di un novantenne.

Hostinger, il non plus ultra del web hosting, sta attualmente offrendo il piano Premium scontato del 75%. A soli 2,99 euro al mese per i primi quattro anni, ricevi tre mesi ulteriori di servizio gratuito. Meno di quello che spendi per una pizza margherita. Se stai pensando che questa offerta sia troppo bella per essere vera, sappi che l'azienda offre anche il rimborso completo entro 30 giorni.

Website builder di Hostinger: creare siti web diventa un gioco da ragazzi

Il piano hosting WordPress di Hostinger non solo è conveniente, ma offre anche prestazioni da urlo. Indipendentemente dal tema che sceglierai, il supporto è garantito per qualsiasi CMS tu voglia utilizzare.

Con l’offerta Premium, puoi ospitare fino a 100 siti web. Puoi anche supportare fino a 25 mila visite mensili. Inoltre, i domini e la migrazione automatica dei siti sono entrambi gratuiti, insieme a un certificato SSL illimitato e una varietà di template predefiniti. Non devi neanche preoccuparti degli aggiornamenti noiosi e continui, perché il pacchetto include aggiornamenti automatici di WordPress.

La funzionalità migliore è il sistema di cache Litespeed, che accelera sensibilmente i tempi di caricamento del sito. Non c'è niente di peggio di un sito lento, ma con Hostinger anche questo è un problema del passato.

Il website builder di Hostinger rende la creazione di siti web un’esperienza entusiasmante e priva di stress. Se il servizio non dovesse soddisfarti, puoi sempre tornare indietro grazie alla politica di rimborso di 30 giorni. Inizia oggi stesso a costruire il tuo impero online con l'aiuto della tecnologia IA avanzata di Hostinger.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.