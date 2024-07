Creare sito WordPress in pochi clic con l'hosting Register.it e AI Site Assistant

WordPress si è affermato come il Content Management System (CMS) di riferimento per milioni di siti Web in tutto il mondo. La grande popolarità acquisita nel corso di anni, è dovuta alla sua flessibilità, facilità d'uso e alla vasta comunità di sviluppatori. Per creare un sito WordPress e sfruttarne appieno le potenzialità, tuttavia, la scelta della giusta soluzione di hosting è fondamentale. In questo articolo, esamineremo in dettaglio due principali opzioni di hosting WordPress: l'hosting WordPress standard e l'hosting WordPress gestito, analizzando le loro caratteristiche, vantaggi e svantaggi, con particolare attenzione ai risvolti pratici per gli utenti.

Il ruolo cruciale dell'hosting WordPress

Come spiega Register.it, l'hosting gioca un ruolo cruciale per qualsiasi sito WordPress. L'hosting non è semplicemente uno spazio dove "parcheggiare" i file, ma costituisce l'infrastruttura in grado di determinare le prestazioni, la sicurezza e la scalabilità di un progetto Web. Un hosting ottimizzato per WordPress può fare la differenza tra un sito veloce, sicuro e facile da gestire e uno lento, vulnerabile e problematico.

L'hosting WordPress di Register.it è la soluzione pensata per utenti con una buona conoscenza tecnica che desiderano avere il pieno controllo sull'installazione e l'aggiornamento del CMS. Questa opzione offre ampi margini di flessibilità, ma richiede anche una maggiore competenza da parte dell'utente nella gestione e manutenzione del sito.

L'approccio proposto da Register.it solleva comunque gli utenti dalla necessità di dover configurare l'ambiente di lavoro e le applicazioni. Una procedura automatizzata, infatti, permette di richiedere l'installazione di WordPress, insieme con tutti i componenti software necessari.

Chi attiva il servizio hosting WordPress di Register.it ha inoltre accesso diretto al database MySQL tramite uno strumento come phpMyAdmin, che consente di eseguire query SQL, ottimizzare le tabelle e gestire i dati del sito in modo granulare. Inoltre, la soluzione di hosting WordPress firmata Register.it consente l'accesso ai dati memorizzati lato server via FTP oppure attraverso un pratico File Manager accessibile tramite interfaccia Web.

Come creare un sito WordPress con Register.it

Una volta creato un account utente su Register.it, tramite l'apposito pannello di controllo, è possibile gestire tutti i nomi di dominio dei quali si ha la titolarità. La procedura di autocomposizione provvede all'installazione automatica di WordPress, richiedendo esclusivamente le seguenti informazioni di base:

titolo del sito WordPress

indirizzo email dell'amministratore

il nome di dominio del quale si ha titolarità

il nome dell'utente amministratore WordPress

una password per l'amministrazione del sito WordPress

Il pulsante Installa WordPress, permette di attivare il servizio di hosting su Register.it caricando la versione più aggiornata del CMS open source. Il sistema si occupa di predisporre tutto il necessario affinché WordPress risulti immediatamente funzionante e operativo.

Dopo pochi minuti di attesa, il sito WordPress in hosting su Register.it risulta subito accessibile e gestibile: basta scrivere il nome di dominio nella barra degli indirizzi del browser Web. Il pulsante Collegati permette di passare alla pagina di amministrazione di WordPress (sottodirectory /wp-admin ).

La procedura automatizzata di Register.it provvede anche a generare in automatico e ad aggiornare con regolarità un certificato digitale gratuito Let's Encrypt. In questo modo, per ogni sito WordPress che si crea, le comunicazioni tra client e server (e viceversa) sono crittografate, quindi sicure. E ciò grazie al protocollo HTTPS abbinato all'uso di un certificato valido e riconosciuto.

Hosting WordPress gestito: gestione semplificata

La soluzione ideale per chi desidera concentrarsi sulla creazione di contenuti e sulla gestione del business, lasciando gli aspetti tecnici nelle mani di esperti, si chiama hosting WordPress gestito. La "ricetta" di Register.it per l'hosting gestito è progettata in modo tale da offrire un ambiente WordPress ottimizzato, dispensando gli utenti dall'effettuazione di qualunque tipo di intervento tecnico.

Una delle caratteristiche distintive dell'hosting gestito è l'automazione degli aggiornamenti. WordPress, i temi e i plugin sono aggiornati automaticamente da Register.it, garantendo che il sito sia sempre protetto dalle vulnerabilità di sicurezza e possa beneficiare delle più recenti funzionalità. Questo schema riduce significativamente il carico di lavoro per l'utente e minimizza il rischio di utilizzare versioni obsolete e potenzialmente vulnerabili di ciascun software.

Con un clic su Impostazioni hosting, WordPress nel pannello di controllo, è possibile accedere agli ultimi aggiornamenti applicati sui componenti core del CMS, su plugin e temi.

I sottoscrittori del piano Hosting WordPress gestito hanno anche la possibilità di avvalersi di un Ambiente di test. Register.it permette infatti di creare una copia del sito Web, nello stato in cui si trova, per effettuare prove ed esperimenti senza influenzare in alcun modo il sito “live”.

L'area isolata sulla quale si basa l'Ambiente di test, consente di installare aggiornamenti, nuove funzionalità, plugin e temi, senza provocare “danni” sull’istanza di WordPress usata in produzione.

Infine, i backup automatici sono un'altra caratteristica fondamentale dell'hosting gestito: Register.it offre una procedura semplificata per il ripristino in caso di necessità. Gli amministratori dei siti WordPress possono così ripristinare tutte le funzionalità dei loro progetti in modo rapido.

La sicurezza: punto di forza dell'hosting Register.it

Indipendentemente dal fatto che si opti per l'hosting WordPress standard oppure si scelga l'hosting WordPress gestito, Register.it mette al primo posto gli aspetti legati alla sicurezza. Creare un sito WordPress non significa limitarsi all'installazione su un server remoto dei componenti necessari: l'istanza predisposta, deve essere sicura e facilmente aggiornabile.

Register.it implementa efficaci misure di sicurezza a livello di server e di applicazione. Queste includono l'uso di un firewall applicativo (WAF, Web Application Firewall) e proteggono contro attacchi comuni come SQL injection e Cross-Site Scripting (XSS).

Accanto al WAF, Register.it affianca il monitoraggio in tempo reale per rilevare e bloccare attività sospette, oltre alle scansioni malware eseguite con regolarità.

Nella stessa sezione del pannello di configurazione del servizio WordPress, Register.it integra una serie di regole e filtri Web specifici per WordPress, che offrono una protezione robusta contro una vasta gamma di minacce. Patchman, infine, aiuta a rilevare e correggere vulnerabilità note nei componenti di WordPress, fornendo un livello aggiuntivo di protezione.

AI Site Assistant: intelligenza artificiale per creare un sito WordPress completo

Al momento della creazione di una nuova istanza WordPress su Register.it, viene attivato anche AI Site Assistant per impostazione predefinita. Si tratta di uno strumento avanzato che guida l'utente nella progettazione del layout del sito.

Effettuando il login nel pannello di amministrazione WordPress ( /wp-admin ), Register.it avvia un processo guidato che sfrutta l'intelligenza artificiale per la creazione del sito WordPress.

Il percorso inizia con l'identificazione del tema principale del sito. Successivamente, l'assistente invita a definire gli obiettivi del progetto, come aumentare il traffico, acquisire iscrizioni via email, implementare una piattaforma di e-commerce, promuovere un'attività fisica, generare contatti telefonici o gestire un blog.

In base alle preferenze espresse, AI Site Assistant suggerisce diversi layout potenzialmente in linea con le preferenze espresse. La scelta può ricadere sul design più adatto agli scopi prefissati, con la possibilità di modificare il tema in qualsiasi momento.

La fase successiva riguarda la strutturazione del sito e la generazione automatica dei contenuti. L'utente può fornire una descrizione dettagliata del progetto e selezionare il "tono" desiderato per il sito. L'assistente procede così alla creazione di contenuti per ogni pagina, che potranno poi essere personalizzati tramite il pannello di amministrazione WordPress.

Un elemento distintivo è la sezione Site Assistant, accessibile dal menu laterale di WordPress. Qui, Register.it offre una guida passo passo per ottimizzare la configurazione di WordPress. Sono presenti le voci che seguono:

Personalizzazione della home page.

della home page. Aggiunta di nuove pagine .

. Caricamento di logo , icone e descrizione del sito.

, icone e del sito. Configurazione di All-in-one SEO per migliorare la visibilità nei motori di ricerca .

. Impostazione di MonsterInsights per integrare Google Analytics.

L'approccio assistito semplifica notevolmente il processo di creazione e ottimizzazione di un sito WordPress, rendendolo accessibile anche agli utenti meno esperti.

Hosting WordPress Register.it: prestazioni ai massimi livelli

Pur essendo una piattaforma estremamente versatile e flessibile, WordPress è diventato - nel corso degli anni - uno strumento piuttosto complesso dal punto di vista tecnico. È cosa comune imbattersi nelle lamentele di utenti che ritengono il proprio sito in hosting poco reattivo o eccessivamente lento.

Proprio al fine di garantire le migliori prestazioni possibili, Register.it si serve di sistemi di caching avanzati a più livelli che migliorano significativamente i tempi di caricamento delle pagine WordPress. Inoltre, utilizza soluzioni per ottimizzare continuamente il database MySQL e le risorse disponibili lato server.

Ciò si traduce in un'esperienza utente migliorata e in potenziali benefici in termini di posizionamento sui motori di ricerca. Ricordiamo infatti che i giudizi Core Web Vitals composti da Google per ogni singola pagina Web visitata dai suoi crawler così come dai client degli utenti, sono da tempo diventati un fattore di ranking. Un sito WordPress veloce, quindi, è essenziale per ottenere un migliore posizionamento nelle SERP (search engine results page).

Si pensi ad esempio a un parametro importante come il Time To First Byte (TTFB): esprime il lasso di tempo che passa dalla richiesta di una pagina Web, all'invio del primo byte di dati da parte del server remoto. Register.it riesce a ridurre il TTFB a una manciata di millisecondi, facendo registrare performance significativamente migliori rispetto a molte soluzioni di hosting concorrenti.

Conclusioni e raccomandazioni

La scelta tra hosting WordPress standard e gestito dipende da diversi fattori, tra cui competenze tecniche, esigenze specifiche del progetto, budget disponibile e priorità in termini di prestazioni e sicurezza.

Entrambe le soluzioni di hosting Register.it, tuttavia, offrono massime possibilità in termini di configurazione e personalizzazione, mantenendo i contenuti i costi. Gli utenti non devono in ogni caso preoccuparsi degli aspetti tecnici e dell'ottimizzazione della piattaforma (sia lato Web server che database), perché la configurazione di ogni istanza WordPress è interamente gestita attraverso una procedura automatizzata.

La differenza principale è che nel caso dell'hosting WordPress standard, l'utente è responsabile della gestione e della manutenzione del sito (aggiornamenti WordPress, plugin e temi, backup); l'hosting WordPress gestito, invece, evita di dover procedere autonomamente.

Per venire incontro a coloro che già utilizzano WordPress presso altri provider, Register.it mette a disposizione un servizio di migrazione WordPress gratuito. Grazie a questo strumento, è possibile passare alla piattaforma WordPress di Register.it in maniera piuttosto semplice.

