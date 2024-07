Hosting WordPress veloce, sicuro e gestito: le soluzioni di Serverplan

Se hai in mente il lancio di un nuovo sito web, o stai riscontrando dei problemi con un progetto online già avviato, ti segnaliamo i piani hosting WordPress di Serverplan, disponibili a partire da 26 euro l'anno. Tra le loro caratteristiche principali si annoverano un dominio gratis per sempre, WordPress preinstallato e gestito, una frequenza di backup giornaliera, la cache preinstallata, il certificato SSL e un disco SSD NVMe per lo spazio di archiviazione.

Di seguito presenteremo le principali differenze tra un piano hosting e l'altro. Tutti i piani descritti qui sotto sono consigliati per chi usa già o sta per lanciare un sito web costruito con WordPress.

Hosting WordPress: le soluzioni di Serverplan

Starterkit WordPress (26 euro + IVA l'anno)

Il piano Starterkit WordPress è l'unico tra quelli disponibili a non avere WordPress pre-installato. Se hai già esperienza nel campo, questo non dovrebbe essere un problema, se invece sei alle prime armi, ti invitiamo a prendere in considerazione il piano seguente. Detto questo, include un dominio gratis per sempre, 5 GB di spazio SSD NVMe, 5 account e-mail, il pannello di controllo cPanel, il certificato SSL Let's Encrypt, e il backup giornaliero automatico.

Startup WordPress (76 euro + IVA l'anno)

Si tratta della soluzione più venduta dei piani hosting WordPress di Serverplan. Presenta 20 GB di spazio SSD NVMe, 50 account e-mail, più i plugin indispensabili già disponibili. A tutto questo si aggiunge il tool di migrazione gratuita, WordPress pre-installato, la cache pre-installata e gli aggiornamenti automatici di WordPress.

Enterprise WordPress (142 euro + IVA l'anno) ed Enterprise Plus WordPress (230 euro + IVA l'anno) sono le soluzioni dedicate in particolare ai progetti più ambiziosi.

Maggiori informazioni al riguardo sulla pagina dedicata di Serverplan.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.