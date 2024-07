Perché l'hosting di Infomaniak è la soluzione ideale per il tuo sito WordPress

Se sei alla ricerca di una soluzione hosting ottimizzata per la velocità, sicurezza e semplicità, ti segnaliamo la proposta di Infomaniak, azienda svizzera specializzata in servizi di web hosting. Proprio per la sua qualità, ad oggi rappresenta la scelta ideale se stai lanciando un nuovo sito web con WordPress o vorresti potenziarne uno già online.

Tra i suoi principali punti di forza si annovera l'eccellente ottimizzazione per WordPress, inclusi due elementi fondamentali quali la velocità e la sicurezza. A ciò si aggiungono Divi, il tema WordPress a pagamento più usato al mondo, e le migliori estensioni premium per l'email marketing e i social network, inclusi gratuitamente.

In qualità di lettore di Html.it con codice promozionale: SC-30-OFF-90F9C puoi beneficiare di uno sconto esclusivo del 30%: la promozione è valida solo per i nuovi clienti che si abbonano direttamente per 12 mesi (senza i 30 giorni gratis) su qualsiasi piano hosting di Infomaniak, con l'attivazione del servizio che va completata entro il 31 agosto 2024.

I vantaggi di Infomaniak per il tuo sito WordPress

Di seguito elencheremo i vari motivi per cui le soluzioni hosting di Infomaniak sono vantaggiose per il lancio o potenziamento di un sito WordPress:

Ottimizzazione : i servizi di web hosting dell'azienda elvetica sono ottimizzati per WordPress, da ciò ne consegue una maggiore velocità, sicurezza e semplicità d'uso.

: i servizi di web hosting dell'azienda elvetica sono ottimizzati per WordPress, da ciò ne consegue una maggiore velocità, sicurezza e semplicità d'uso. Tema WordPress premium incluso gratis : Divi, uno dei migliori temi WordPress a pagamento disponibili, è incluso gratuitamente nei piani hosting di Infomaniak.

: Divi, uno dei migliori temi WordPress a pagamento disponibili, è incluso gratuitamente nei piani hosting di Infomaniak. Estensioni premium per e-mail marketing e social network : oltre al tema WordPress Divi, sono incluse anche estensioni a pagamento quali Bloom Email e Monarch, punti di riferimento per l'integrazione di una newsletter e dei pulsanti di condivisione per i social network.

: oltre al tema WordPress Divi, sono incluse anche estensioni a pagamento quali Bloom Email e Monarch, punti di riferimento per l'integrazione di una newsletter e dei pulsanti di condivisione per i social network. Backup e ripristino : incluso nel piano vi è anche il servizio di backup e ripristino, che consente di ripristinare il sito allo stato precedente (è possibile tornare indietro fino a 7 giorni).

: incluso nel piano vi è anche il servizio di backup e ripristino, che consente di ripristinare il sito allo stato precedente (è possibile tornare indietro fino a 7 giorni). Semplice da usare : grazie a un pannello di controllo proprietario, anche chi ha una scarsa o nulla conoscenza può gestire in maniera impeccabile il proprio sito web da remoto.

: grazie a un pannello di controllo proprietario, anche chi ha una scarsa o nulla conoscenza può gestire in maniera impeccabile il proprio sito web da remoto. Certificato SSL gratuito : è incluso un certificato SSL gratuito se il cliente registra anche un dominio con Infomaniak nei piani hosting, protocollo che stabilisce una connessione sicura tra il sito web e un browser.

: è incluso un certificato SSL gratuito se il cliente registra anche un dominio con Infomaniak nei piani hosting, protocollo che stabilisce una connessione sicura tra il sito web e un browser. Protezione antivirus : le soluzioni hosting web dell'impresa svizzera godono di una sicurezza totale contro qualsiasi tipo di minaccia informatica, dai virus presenti nei file caricati tramite FTP o SSH agli eventuali nuovi malware, inclusi gli attacchi DDoS.

: le soluzioni hosting web dell'impresa svizzera godono di una sicurezza totale contro qualsiasi tipo di minaccia informatica, dai virus presenti nei file caricati tramite FTP o SSH agli eventuali nuovi malware, inclusi gli attacchi DDoS. Ecologico e sostenibile : l'azienda Infomaniak compensa al 200% le proprie emissioni di anidride carbonica ed è certificata da più di 10 anni dalla fondazione no-profit MyClimate e molte altre attività.

: l'azienda Infomaniak compensa al 200% le proprie emissioni di anidride carbonica ed è certificata da più di 10 anni dalla fondazione no-profit MyClimate e molte altre attività. Assistenza in Italiano 7/7

Punteggio Trustpilot: 4.6/5 - Google Reviews: 4.5/5

I prezzi dei piani hosting di Infomaniak

Le tre soluzioni di web hosting migliori promosse da Infomaniak sono Hosting Web, Server Cloud gestito e Jelastic Cloud. Il piano più venduto è Hosting Web, la scelta ideale per creare un sito WordPress professionale e presentare i propri servizi e/o prodotti.

Questi i prezzi di ciascun piano:

Hosting Web : a partire da 5,75 euro al mese

: a partire da 5,75 euro al mese Server Cloud gestito : a partire da 29,00 euro al mese

: a partire da 29,00 euro al mese Jelastic Cloud: a partire da 2,03 euro al mese

Su tutti i piani hosting di Infomaniak attivati entro il 31 agosto è possibile beneficiare di uno sconto del 30% in qualità di lettori di Html.it. Inoltre, si può usufruire di una prova gratuita di 30 giorni del piano Hosting Web, al termine della quale si è liberi di scegliere se rinnovare o meno il servizio. A tutto questo, infine, si aggiunge la garanzia di rimborso di 30 giorni.

