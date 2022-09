WordPress prepara il supporto a SQLite

Nato come blog engine, WordPress è oggi un CMS progettato soprattutto per lo sviluppo di siti Web di medie dimensioni, comprese le piattaforme di e-commerce rivolte a platee non troppo numerose di utenti. I progetti più strutturati si basano in genere su soluzioni custom o implementazioni estremamente personalizzate di piattaforme preesistenti, spesso di carattere commerciale, mentre per quelli di dimensioni più piccole WordPress potrebbe risultare sovradimensionato.

Ciò dipende anche dal fatto che fino ad ora l'unico Database Manager di riferimento per l'applicazione è stato MySQL (o la sua alternativa completamente Open Source chiamata MariaDB), una soluzione di cui i siti Internet che non devono fronteggiare grandi volumi di traffico o non hanno la necessità di gestire funzionalità particolarmente complesso potrebbero non aver bisogno.

SQLite come alternativa a MySQL

Da queste considerazione è nata la proposta di rendere WordPress compatibile con SQLite, libreria basata sul linguaggio C che implementa l'omonimo Database Engine relazionale con supporto per le istruzioni SQL. Il nome di questo DBMS è forse poco noto, ma si tratta in realtà del database più utilizzato al mondo.

SQLite inoltre è incluso di default in PHP, questo significa che a parte configurazioni specifiche da parte dell'utente o dell'hosting scelto esso dovrebbe essere immediatamente disponibile per un'installazione di WordPress. Per utilizzarlo non è quindi richiesta l'installazione di un Database Manager separato sul server.

SQLite nel core di WordPress

L'idea degli sviluppatori dovrebbe essere quella di implementare il supporto a SQLite direttamente nel core di WordPress e non tramite un plugin, questo per permettere agli utenti di generare un'istanza del CMS basata su questo DBMS direttamente in fase di installazione.

Per quanto riguarda invece un'eventuale estensione, questa dovrebbe essere sviluppata per consentire la migrazione dei dati, ad esempio da un sito Web che utilizza MySQL ad uno che gestisce i dati tramite SQLite.

Il risultato di un'implementazione a livello di core dovrebbe essere innanzitutto un miglioramento delle prestazioni per i progetti di dimensioni contenute, una maggiore portabilità dei siti Web basati su WordPress e un allargamento del bacino di utenti di quest'ultimo.