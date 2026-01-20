CloudDB: ottimizzare la gestione dei database con il DBaaS di Seeweb

Una delle più importanti rivoluzioni IT degli ultimi anni ha riguardato la transizione di milioni di aziende dalle configurazioni on-premises al Cloud. Grazie a quest'ultimo, software, piattaforme ed infrastrutture possono essere fruiti tramite un modello as a Service che offre numerosi vantaggi rispetto ad un approccio basato sull'implementazione in locale.

Con l'on-premises, infatti, le imprese devono sostenere investimenti iniziali spesso molto onerosi in termini di infrastrutture hardware e software, questo oltre al consumo di risorse interne da dedicare a manutenzione, aggiornamenti e sicurezza. Al contrario, il modello as a Service riduce drasticamente i costi fissi grazie ad una tariffazione che consente di pagare esclusivamente per le risorse che vengono richieste.

Con l'as a Service, inoltre, la scalabilità è immediata in quanto è possibile incrementare o ridurre le risorse in base ai picchi di domanda, senza dover pianificare in anticipo costosi aggiornamenti. La responsabilità dell'infrastruttura viene trasferita al provider che garantisce continuità di servizio, manutenzione e patching. Ciò libera i team IT da attività ripetitive e permette loro di concentrarsi sui processi di business. Questo modello ha inoltre il vantaggio di accelerare il time-to-market, nello stesso tempo facilita l'adozione di nuove tecnologie e offre maggiore flessibilità rispetto all'on-premises.

Ecco perché Seeweb, azienda italiana leader nel settore del Cloud providing, ha deciso di lanciare CloudDB, una piattaforma DBaaS (Database as a Service) per la gestione automatizzata dei database.

Cos'è il DBaaS

Il DBaaS è un modello Cloud che consente alle aziende di accedere ai database e gestirli senza dover installare, configurare o mantenere l'infrastruttura che ne consente il funzionamento. Il provider Cloud si occupa di provisioning, aggiornamenti, patch di sicurezza e scalabilità, permettendo agli utenti di concentrarsi sull'uso dei dati e sullo sviluppo di progetti incentrati sull'interazione tra applicazioni e dati.

I migliori servizi DBaaS possono supportare diverse tipologie di database e offrono prestazioni elevate e disponibilità continua grazie a meccanismi di replica e failover automatici. L'adozione del DBaaS riduce i costi relativi all'operatività, accelera i tempi di sviluppo e permette di tenere sotto controllo i costi grazie ad un modello di pagamento trasparente.

Integra inoltre funzionalità di sicurezza avanzate, monitoraggio e ottimizzazione delle query che comporterebbero delle spese ingenti se implementate localmente. Si tratta quindi di un approccio ottimale per le aziende che necessitano di flessibilità, rapidità nell'innovazione e capacità di adattarsi a picchi di carico senza investire in hardware o competenze specialistiche di gestione dei database.

CloudDB: il Database as a Service di Seeweb

Con CloudDB, Seeweb offre una piattaforma DBaaS in grado di unire automatizzazione nella gestione dei database, sicurezza dei dati e scalabilità elevata. All'utilizzatore non sono richieste competenze approfondite in termini di sistemistica o database administration. Si tratta quindi di una servizio su misura per le realtà che devono gestire applicazioni essenziali per il successo del modello di business aziendale e distribuire applicazioni.

Uno dei maggiori vantaggi di una piattaforma come CloudDB riguarda la possibilità di scegliere tra i DBMS (Database Management System) più popolari presso i professionisti del settore. Sono infatti disponibili engine come MySQL di Oracle e PostgreSQL, Relational Database Management System open source noto per la sua solidità e l'alto livello di compliance con il linguaggio SQL.

CloudDB punta in particolare su scalabilità e affidabilità, ciò la rende una soluzione ideale per tutte le aziende che non possono permettersi malfunzionamenti o interruzioni di servizio, come per esempio gli store di e-commerce, le fintech, gli sviluppatori di software, i servizi basati nativamente sul Cloud, la sanità e molti altri.

Un'infrastruttura sicura ad alte prestazioni

CloudDB di Seeweb propone funzionalità avanzate per adattarsi al meglio a qualsiasi tipo di progetto. Ciò si traduce in ridondanza per la rimozione dei singoli punti di guasto, failover per la commutazione automatica e business continuity in qualsiasi condizione. Il livello delle prestazioni rimane sempre elevato e vengono scongiurate le latenze, i dati sono sempre al sicuro e l'operatività è costantemente garantita.

Questo tipo di architettura riduce i rischi legati a guasti, malfunzionamenti o interruzioni e viene assicurata la disponibilità anche in caso di disastri. Avvicinare i carichi di lavoro agli utenti finali migliora inoltre le prestazioni e l'esperienza d'uso. Le configurazioni utilizzate supportano poi dei modelli di replica e failover che sono fondamentali per le applicazioni mission-critical. Offrono poi conformità alle normative vigenti sulla sovranità dei dati e maggiore flessibilità per espandere i propri servizi in modo sicuro, scalabile e sostenibile dal punto di vista degli investimenti.

Il modello di billing è totalmente trasparente. Tutto è sotto controllo grazie a log e metriche monitorabili in tempo reale. Si possono inoltre generare ambienti temporanei o persistenti anche per brevi periodi, con il vantaggio di gestire le proprie risorse sempre nel modo più adeguato.

Conformità con il GDPR

Seeweb è un Cloud Computing Provider italiano e la distribuzione dei database tramite il DBaaS di CloudDB avviene nei Data Center Seeweb collocati in ambito europeo. Ciò significa anche conformità nativa con il GDPR (General Data Protection Regulation), il Regolamento dell'Unione sulla raccolta, la conservazione e la protezione dei dati personali.

Questi ultimi non transitano mai attraverso in server di aziende di terze parti e non si corre il rischio che vengano esposti all'attenzione di realtà extra-UE che non potrebbero garantirne sicurezza, inviolabilità e riservatezza. Per le imprese si tratta di un vantaggio innegabile anche in termini di compliance, perché si riducono tutti gli adempimenti necessari per il raggiungimento della conformità richiesta per legge.

Conclusioni

CloudDB è una piattaforma DBaaS di Seeweb a disposizione delle aziende che ricercano sicurezza, prestazioni elevate, scalabilità e automatizzazione dei database. Il servizio supporta i principali DBMS sul mercato, riduce drasticamente il time-to-market e libera gli utenti dalla complessità operativa tipica delle configurazioni on-premises. Grazie all'infrastruttura di Seeweb i database possono essere distribuiti con una garanzia per la continuità di servizio, senza interruzioni dovute a guasti o malfunzionamenti.

Una soluzioni pensata per tutte le realtà impegnate nello sviluppo di applicazioni mission-critical, dove l'affidabilità è essenziale per il successo di un progetto.

In collaborazione con Seeweb

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.