LumoSQL: SQLite on steroids

LumoSQL è un progetto open source che estende le funzionalità di SQLite, uno dei database embedded più diffusi al mondo. Pur non essendo un fork esso introduce alcuni miglioramenti importanti in termini di sicurezza, privacy, prestazioni e modularità nel progetto, mantenendo comunque la compatibilità con l'API originale della libreria basata sul linguaggio C.

Le funzionalità di LumoSQL

Una delle caratteristiche più interessanti di LumoSQL riguarda la possibilità di utilizzare diversi motori di archiviazione per i dati. Oltre al tradizionale B-tree di SQLite LumoSQL supporta infatti backend alternativi come LMDB (Lightning Memory-Mapped Database) e Berkeley DB. Questa flessibilità consente agli sviluppatori di scegliere il motore più adatto alle proprie esigenze in termini di prestazioni e affidabilità.

LumoSQL integra funzioni avanzate di sicurezza, tra cui la crittografia dei dati a livello di riga utilizzando ABE (Attribute-Based Encryption). Ogni riga può essere crittografata e firmata individualmente, garantendo un controllo granulare degli accessi e la possibilità di rilevare e localizzare rapidamente eventuali errori o corruzioni dei dati grazie ai checksum per riga. Questo approccio offre un livello di sicurezza nettamente superiore rispetto alla semplice cifratura dell'intero database.

Benchmarking e Not-Forking

Il progetto include strumenti per il benchmarking che permettono di testare e confrontare le prestazioni di diverse configurazioni di sistema e backend. Inoltre, LumoSQL utilizza un sistema chiamato Not-Forking per integrare modifiche da più sorgenti senza creare fork. Vengono così semplificati la manutenzione e l'aggiornamento del codice. Questo metodo permette a LumoSQL di incorporare miglioramenti da progetti collegati senza comunque perdere la propria specificità.

LumoSQL è supportato dalla NLNet Foundation e si avvale della collaborazione di istituzioni accademiche come la Vrije Universiteit di Bruxelles. Il progetto è distribuito sotto licenza MIT e punta a diventare una soluzione di riferimento per applicazioni che richiedono un database embedded sicuro e ad alte prestazioni.

Il codice del database è in mirror su Github e gli sviluppatori che vogliono realizzare applicazioni basate su di esso possono utilizzare git con Github. Gli sviluppatori che lavorano sugli internal della libreria usano invece il sistema di gestione del codice sorgente Fossil e non git.