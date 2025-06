MariaDB 11.8: nuova LTS con Vector Search

Gli sviluppatori di MariaDB (nato come fork di MySQL) hanno confermato il rilascio della versione 11.8 della Community Server, la release annuale del progetto con supporto a lungo termine (LTS) per il 2025. Tra le principali novità di questo aggiornamento troviamo in primo luogo l'integrazione della Vector Search. Funzionalità pensata per potenziare le applicazioni basate sull'intelligenza artificiale e la ricerca per similarità tra dati.

MariaDB 11.8 e il tipo di dato VECTOR

Il nuovo tipo di dato VECTOR permette di archiviare e interrogare delle rappresentazioni vettoriali come gli embedding utilizzati nell'apprendimento automatico. Questa è la prima versione LTS di MariaDB che consente di integrare tali dati con quelli relazionali utilizzati tradizionalmente, offre quindi una maggiore stabilità nell'adozione in applicazioni di livello enterprise.

Le funzionalità includono indicizzazione per la ricerca del "nearest neighbor" (il riconoscimento di pattern per la classificazione degli elementi), strumenti per il calcolo della similarità (euclidea, coseno e distanza generica), oltre a ottimizzazioni per SIMD (Single Instruction Multiple Data) su CPU Intel, ARM e IBM Power10. Sono supportati inoltre casi d'uso come la ricerca semantica, i motori di raccomandazione e il rilevamento di anomalie. Si tratta quindi di una feature fondamentale per le applicazioni di AI e machine learning.

Benchmark, limitazioni e nuove funzionalità

Stando ai benchmark comparativi con PostgreSQL ( pgvector ) e Qdrant, chi già utilizza MariaDB potrà gestire anche i vettori senza cambiare database. Restano però alcuni limiti in quanto MariaDB non supporta stored procedure in linguaggi diversi da SQL, quindi la generazione degli embedding dovrà avvenire esternamente.

Oltre a Vector Search, la nuova versione introduce un miglior supporto per le tabelle temporali. Da segnalare anche l'estensione del range TIMESTAMP fino al 2106 (per superare il "bug dell'anno 2038") e Unicode come set di caratteri predefinito per una piena compatibilità multilingue.

MariaDB 11.8 è disponibile sotto licenza GPLv2 su GitHub ma non è ancora supportata dai principali cloud provider nelle versioni gestite. È comunque possibile effettuare l'upgrade da MariaDB 11.4 o da versioni precedenti fino alla 10.0.