WordPress e caching: i migliori plugin per velocizzare un sito Web

L'ottimizzazione delle performance è una delle maggiori preoccupazioni di chi gestisce un sito Web basato su WordPress, il CMS open source più popolare tra quelli disponibili in Rete. Garantire una velocità elevata di caricamento delle pagine è fondamentale per generare traffico e fidelizzazione, nonché per migliorare indicizzazione e posizionamento sui motori di ricerca: prestazioni di alto livello aiutano ad offrire una user experience migliore, ad aumentare le conversioni generate dagli e-commerce ed a ricavare un maggior traffico dai motori di ricerca.

Buone pratiche per velocizzare un sito web su WordPress

Abbiamo a disposizione diverse soluzioni per velocizzare un'istanza di WordPress. Ottimizzare le immagini, ridurre il numero di plugin utilizzati, sfruttare il lazy loading delle componenti grafiche, minificare file CSS e JavaScript, scegliere un tema leggero e responsive sono solo alcuni degli accorgimenti che permettono di ottenere risultati interessanti.

In molti casi è possibile iniziare il proprio lavoro su installazioni già complete di WordPress, potendo così lavorare su profili gestiti, oppure si può avviare da zero l'installazione di base. Provider con ottimo rapporto qualità/prezzo come Tophost propongono formule come "Topweb", "Topweb Plus" e "Topweb ultra" con il supporto di un'installazione di WordPress in un ambiente ottimizzato, punto di partenza per una più approfondita elaborazione successiva.

Tra i molti accorgimenti che si possono intraprendere per migliorare le performance di un sito con WordPress, tra i più importanti vi sono proprio quelli relativi ai plugin. Per questo motivo ci concentreremo su una delle soluzioni più efficaci per massimizzare le performance di WordPress: l'installazione di un plugin per la gestione della cache.

Cos'è il caching e perché è utile per le prestazioni

Con il termine caching si intende una tecnica che permette di archiviare una copia delle pagine di un sito Internet in una memoria temporanea chiamata cache. Grazie ad essa, quando un visitatore accede al sito Web il server che lo gestisce non deve generare le stesse pagine da zero. Può mostrare invece la versione statica salvata in cache che viene caricata molto più velocemente di una pagina prodotta dinamicamente.

L'uso del caching consente di ridurre i tempi di risposta del server e ha un impatto positivo sul consumo delle risorse e sul peso del traffico di Rete verso un sito. In questo modo si possono limitare anche i rallentamenti dovuti ai picchi che possono verificarsi in determinati momenti della giornata o dell'anno. Si pensi ad esempio alla crescita di visitatori che registrano gli store online durante il Black Friday.

I migliori plugin di caching per WordPress

Esistono diversi plugin per abilitare il meccanismo del caching su WordPress. Alcuni di essi sono gratuiti, altri sono a pagamento e altri ancora vengono distribuiti gratuitamente ma prevedono formule Premium o Pro con funzionalità addizionali. Raramente tali estensioni forniscono soltanto il supporto al caching, molto spesso infatti sono incluse altre funzionalità con cui ottimizzare le performance di un sito tra cui la compressione delle immagini, il lazy loading, la minificazione del codice e la pulizia del database.

La scelta a disposizione è quindi particolarmente ampia. Volendo presentare alcune soluzioni è comunque possibile proporre una piccola selezione dei plugin più collaudati per il caching su WordPress.

W3 Total Cache

Non ancora tradotto in Italiano, W3 Total Cache è considerato uno dei plugin più completi e avanzati per il caching su WordPress. È un'estensione gratuita ma il suo utilizzo richiede una buona dose di competenza tecnica per ottenere una configurazione ottimale. Questa alternativa offre diverse opzioni per il caching delle risorse e dei contenuti, come per esempio l'archiviazione in cache delle pagine, degli oggetti e del database.

Molto interessante anche il supporto per l'integrazione con i servizi CDN (Content Delivery Network), così come possono risultare utili le funzionalità integrate per ottimizzare le performance - come la minificazione del codice, l'ottimizzazione dei Google Font e la compressione tramite GZIP.

WP Super Cache

Sviluppato dalla Automattic, lo stesso gruppo che gestisce il progetto WordPress, WP Super Cache è un plugin gratuito come W3 Total Cache ed è diffusamente utilizzato per il caching sul CMS in quanto si presenta come uno strumento molto intuitivo. È infatti un'estensione semplice da usare e da configurare. Per questa ragione tra le scelte proposte è forse la più adatta ai neofiti.

WP Super Cache supporta il caching delle pagine in tre modalità differenti: "Expert", "Simple" e "WP-Cache caching". La prima è la più performante, la seconda offre miglioramenti rilevanti delle prestazioni e la terza è meno impattante ma più semplice da configurare. WP Super Cache consente inoltre di escludere alcune pagine dal caching, di impostare la scadenza della cache e si integra facilmente con i CDN.

WP Rocket

A differenza delle due estensioni descritte in precedenza, WP Rocket è un plugin a pagamento. Questa particolarità ne limita forse il numero di utilizzatori, che sono comunque numerosi, ma garantisce alcuni vantaggi. Tra questi ultimi è possibile sottolineare la facilità di configurazione, l'integrazione con le principali piattaforme CDN, nonché la compatibilità con WooCommerce, l'estensione per il commercio elettronico più popolare di WordPress.

WP Rocket mette inoltre a disposizione altre funzionalità dedicate a migliorare le prestazioni di un sito Web, come per esempio il precaricamento della cache e la sua pulizia, la compressione delle immagini e la minificazione codice JavaScript e CSS.

WP Fastest Cache

WP Fastest Cache è un plugin gratuito che propone anche una versione premium con la quale è possibile accedere a feature addizionali. È un'estensione dotata di un'interfaccia utente molto facile da utilizzare che snellisce tutte le operazioni di configurazione. Questa soluzione supporta il caching delle pagine Internet con la possibilità di escludere alcune di esse dalla memorizzazione in cache. Vi è inoltre la possibilità di sfruttare la stessa opzione per alcune tipologie di utenti.

WP Fastest Cache consente anche di minificare il codice, di comprimere risorse tramite GZIP, di controllare il caricamento delle immagine con il lazy loading e supporta l'integrazione con i CDN.

Come scegliere il plugin di caching per il proprio sito Web

Quali sono criteri più corretti per scegliere un plugin di caching adatto al proprio sito Internet? La scelta dipende da diversi fattori come ad esempio la natura del sito Web da gestire (blog personale, e-commerce, portale informativo), il budget disponibile, il livello di competenza tecnica dell'utente e, non ultime, le preferenze personali, anche dal punto di vista del tempo che si vuole dedicare agli aspetti legati alle performance.

È possibile suggerire alcune regole standard che dovrebbero semplificare la scelta:

optare sempre per un plugin che offra almeno le funzioni che servono per ottimizzare le prestazioni del proprio sito Web. Tale osservazione potrebbe apparire banale ma se si desidera solo il supporto al caching delle pagine Internet sarebbe meglio scegliere un'estensione specializzata in questo scopo, evitando soluzioni più ricche di feature che però potrebbero essere più difficili da configurare.

Mantenere un rapporto ottimale tra qualità e prezzo. Prima di acquistare un plugin premium con tante funzionalità aggiuntive e, magari, supporto tecnico dedicato, è bene valutare se per il proprio progetto non sia sufficiente un'alternativa gratuita.

La semplicità è sempre un valore aggiunto. Soprattutto per gli utenti alle prime armi è meglio scegliere un plugin semplice da utilizzare e configurare che disponga di una buona documentazione e di una community di supporto molto attiva.

A meritare un approfondimento a parte è il discorso riguardante l'hosting. È sempre consigliabile scegliere dei plugin che siano compatibili con quest'ultimo oltre che con il tema e le altre estensioni utilizzate. Nel caso si abbiano dei dubbi, meglio effettuare dei test o ricorrere al supporto degli sviluppatori del plugin o dell'hosting provider. Tophost, come da esempio antecedente, è in grado di conciliare piani hosting economici con un'elevata qualità del servizio: le sue formule Topweb, ideali per ospitare istanze di WordPress, forniscono un nome a dominio sempre gratuito, traffico illimitato, storage su SSD, database MySQL, un ambiente PHP e navigazione sicura sotto HTTPS. Sono quindi degli ambienti su misura per sviluppare siti Web basati sul CMS di Automattic.

Conclusioni

Il caching è una tecnica fondamentale per massimizzare le performance di un sito Web, per questo motivo l'ecosistema di plugin per WordPress offre molte soluzioni dedicate ad essa. Non si tratta però dell'unico accorgimento utile per velocizzare le pagine Internet: le prestazioni dipendono da vari fattori, tra i quali la scelta del giusto hosting. Se è vero che non c'è una ricetta giusta per tutti, è pur vero che una ricetta giusta per le proprie necessità si trova sempre: si tratta di scegliere in modo consapevole, sostenibile e ragionato, mettendosi così in tasca il miglior compromesso tra costi e qualità per arrivare ad ottenere i migliori risultati possibili sia di breve che di lungo periodo.

In collaborazione con Tophost