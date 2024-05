WordPress Studio: sviluppare con WordPress in locale

WordPress Studio è una soluzione dedicata agli sviluppatori che permette di lavorare localmente con il CMS nonché di condividere i propri progetti con clienti e colleghi. La piattaforma si basa su un'infrastruttura esterna messa a disposizione da Automattic, la stessa compagnia a cui fa capo WordPress. Essa consente di semplificare lo sviluppo in locale tramite l'installazione di un'applicazione sul proprio terminale.

Funzionalità di WordPress Studio

Uno dei vantaggi di WordPress Studio risiede nel fatto che può essere utilizzato per la creazione di snapshot interattivi. Questi ultimi sono poi condivisibili mostrando l'istantanea dello stato di avanzamento di un progetto al momento corrente. La piattaforma consente di creare un numero illimitato di istanze del CMS e non è necessario gestire le dipendenze. Tutto quello che serve viene messo a disposizione tramite WordPress Playground, senza dover configurare un ambiente di sviluppo con Docker, MySQL, NGINX o Apache.

WordPress Studio semplifica anche le procedure di autenticazione e tutte le pagine di amministrazione del CMS sono accessibili con un click. A ciò si aggiunge la possibilità di sviluppare i propri progetti ovunque, senza limiti di IDE, CLI o gestore di file. In questo modo anche il workflow diventa più produttivo e si può contare su un servizio animato da WordPress.com con il supporto di oltre 100 contributo attivi.

Come accedere a WordPress Studio

La piattaforma è disponibile al momento sotto forma di applicazione per macOS mentre quella per Windows dovrebbe essere pronta nel prossimo futuro. Disporre di un account su WordPress.com non è indispensabile per sviluppare un progetto ma ne viene richiesto uno nel caso in cui si voglia condividere una demo.

Una volta connesso WordPress Studio al proprio account WordPress.com è possibile creare dei "cloni" delle demo realizzate su hosting. Quest'ultimo viene associato ad un dominio temporaneo e gli aggiornamenti effettuati localmente possono essere sincronizzati anche in remoto. I cloni, se ne possono generare fino a cinque contemporaneamente, rimangono attivi per sette giorni dopo l'ultimo aggiornamento e non vi sono limiti agli update che si possono eseguire.

Il sistema supporta la creazione di temi che possono essere esportati e funzionano esattamente come qualsiasi altro tema per WordPress.