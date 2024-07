Gutenberg 18.8: nuova versione per l'editor di WordPress

Gutenberg 18.8 è la nuova release dell'editor a blocchi ufficiale di WordPress. Un aggiornamento che ora potrà essere scaricato dalla directory del CMS dedicata ai plugin. Attualmente il progetto conta oltre 300 mila installazioni attive ma, stando anche al rating attribuito dalla community, non ha ancora incontrato il favore della maggior parte degli utilizzatori.

La versione rilasciata nelle scorse ore è stata testata con WordPress 5.5. È inoltre compatibile con WordPress 6.4 o aggiornamento successivo e con PHP 5.2 o versioni più recenti del linguaggio.

Le novità di Gutenberg 18.8

L'ultima release dell'editor presenta diverse nuove funzionalità tra cui il supporto delle ombre per il Blocco Gruppo. Quest'ultimo riunisce i blocchi in un singolo contenitore, permettendo di impostare il colore di sfondo, regolare la spaziatura e organizzare le varie sezioni delle pagina. Ora gli utilizzatori potranno personalizzare ulteriormente questo elemento tramite l'applicazione di ombre. Determinandone anche il formato e l'estensione.

Da segnalare inoltre il supporto delle immagini di sfondo per i blocchi negli stili globali. Ad esso si aggiungono nuove funzionalità per l'allineamento nel Gruppo Blocco e nei blocchi di contenuti così come possibilità di colorare in modo differente gli elementi che compongono una lista.

L'inseritore dei blocchi è stato modificato e non viene più mostrato come una finestra di dialogo. Esso rimarrà aperto mentre si interagisce con l'editor, ciò dovrebbe facilitarne l'uso quando si gestisce il layout e il contenuto di un documento.

Il futuro del progetto

Gutenberg 18.8 arriva a poche ore di distanza dal rilascio di WordPress 6.6, nuova major release del CMS Open Source. La release 18.9 è stata programmata invece per il 31 luglio con una prima RC che dovrebbe essere disponibile già dal 24.

Per quanto riguarda invece WordPress, è attesa una versione 6.6.1 come prima maintenance release. WordPress 6.7 è invece in fase di sviluppo con un primo rilascio per i betatester che dovrebbe essere disponibile dal 1° ottobre 2024.