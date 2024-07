WordPress 6.6: tutte le novità

Gli sviluppatori di Automattic hanno reso disponibile WordPress 6.6, ultima major release del CMS Open Source più utilizzato in Rete. Questo rilascio presenta diverse novità sia per quanto riguarda le nuove funzionalità che per lo sviluppo dei temi a blocchi, feature che nel corso degli ultimi anni ha influenzato notevolmente le scelte del team. Analizziamo nel dettaglio alcune delle principali novità di questo aggiornamento.

Editing dei contenuti in WordPress 6.6

L'interfaccia di scrittura e modifica dei contenuti presenta ora una barra laterale ottimizzata che permette di gestire più rapidamente gli elementi di un articolo. Aggiungere un titolo, caricare l'immagine in evidenza, inserire un riassunto, impostare uno stato, programmare la pubblicazione, personalizzare il permalink, mettere in evidenza un post e visualizzare informazioni su ultima modifica, template e autore saranno tutte operazioni più immediate grazie alla sezione "Articolo".

Con la sezione "Blocco" si potrà invece impostare un paragrafo, determinare i colori di testo e sfondo e agire sulle dimensioni degli elementi tipografici. Una funzionalità che si rivelerà molto comoda, ad esempio, quando si deve gestire l'allineamento di un blocco elenco o si devono raggruppare blocchi. Da segnalare anche la possibilità di impostare i margini negativi, utile quando si vogliono sovrapporre paragrafi ad immagini distanziando gli elementi.

Grid Layout

Il layout a griglia consente di suddividere più facilmente i contenuti presenti in una pagina. In precedenza per tale operazione era necessario l'uso di site builder come Elementor, ora tutto sarà possibile direttamente dall'editor di WordPress e si potranno anche duplicare le colonne di una griglia per poi personalizzarne le copie.

Mancano ancora dei controlli responsive completi ma si può impostare la larghezza delle colonne per ottenere un layout in grado di adattarsi ai vari display. Interessante anche la possibilità data da CSS Grid di estendere un blocco con trascinamento per determinarne lo spazio occupato.

Pattern sincronizzati

Questo rilascio permette di creare dei pattern con contenuti sincronizzabili a partire da un blocco. Una volta dato un nome ad un pattern, lo si deve impostare come sincronizzato. Fatto questo esso potrà essere inserito in qualsiasi punto di un sito Web e le modifiche allo di stile apportate su di esso avranno valore per tutte le sue copie. I pattern sincronizzati sono inoltre sovrascrivibili, in questo modo la modifica ad un testo non verrà ripetuta in tutte le istanze. Stesso discorso per quanto riguarda le immagini.

Plugin e rollback degli aggiornamenti automatici in WordPress 6.6

Gli aggiornamenti automatici delle estensioni rappresentano un vantaggio in termini di risparmio di tempo e lavoro. Possono però verificarsi dei conflitti con gli altri plugin installati o semplicemente un'installazione potrebbe generare dei comportamenti imprevisti. Per questa ragione WordPress 6.6 integra un meccanismo di rollback che permette di ripristinare le versioni pre-aggiornamento in caso di problemi.