WordPress 6.6 è in Beta

WordPress 6.6 Beta 1 è disponibile per i test. Si tratta di una versione appositamente dedicata alle verifiche di compatibilità con i plugin e all'individuazione di eventuali bug. È invece sconsigliato l'uso in ambienti di produzione. Con il raggiungimento della fase di betatest non verranno integrate nuove funzionalità, alcune feature potrebbero essere comunque modificate o rimosse. Tutto quello che accadrà d'ora in poi sarà finalizzato al rilascio della stabile fissato per il 16 luglio 2024.

WordPress 6.6 Beta 1 is here! Take an early look at the forthcoming release, learn about what's inside, and help test the next major release for the WordPress platform.https://t.co/yhwijEntJs#WordPress pic.twitter.com/TRlVWU9Oz0 — WordPress (@WordPress) June 4, 2024

Cosa ci aspetta da WordPress 6.6

La prima beta di WordPress presenta diverse novità tra cui un nuovo flusso di pubblicazione. Analizziamo le feature più interessanti di questo aggiornamento.

Aggiornamenti delle viste dei dati

Il rilascio integra una esperienza di lavoro con le informazioni mostrate direttamente nell'editor del sito e con un layout che consolida modelli e parti di modelli.

Override nei modelli sincronizzati

Ora è possibile mantenere sincronizzato l'aspetto di un modello ovunque sia destinato ad apparire, ma con contenuti diversi ogni volta che vengono mostrati.

Visualizzazione di tutti i blocchi

Quando si seleziona un blocco, si ottengono due liste di blocchi: quelli che si possono inserire nel blocco selezionato e tutti gli altri blocchi.

Variazioni di stile

Se un tema a blocchi presenta delle variazioni di stile, WordPress 6.6 espanderà le opzioni di design senza la necessità di installare o configurare nulla.

Stili di sezione

Con la nuova versione si possono definire opzioni di stile per sezioni separate di più blocchi, compresi i blocchi interni. Relativamente alle specificità di CSS, per facilitare l'override degli stili globali nelle variazioni essi verranno racchiusi in :root .

Grid layout nativo

Nuova variazione per il blocco "Gruppo" con cui disporre i blocchi come in una griglia.

Migliore gestione dei modelli nei temi classici e margini negativi

Con i modelli nei temi classici sarà possibile operare come se si lavorasse con un tema a blocchi. Sono stati introdotti inoltre dei valori di margine negativi con cui sovrapporre gli elementi nel design.

Rollback degli aggiornamenti automatici

Con WordPeess 6.6 sarà possibile impostare tutti i plugin per l'aggiornamento automatico, sapendo che in caso di malfunzionamenti il CMS eseguirà automaticamente un rollback.