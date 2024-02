WordPress 6.5 supporta le immagini AVIF

WordPress 6.5, aggiornamento del CMS che se tutto dovesse andare come previsto vedrà la luce il 26 marzo 2024, supporterà il formato AVIF per le immagini. Altrimenti noto come AV1, si tratta di una soluzione più performante sia dal punto di vista della qualità che della compressione rispetto ad alternative molto popolari come JPEG e PNG o in via di affermazione come WebP.

Le caratteristiche di AVIF

Stando ai test effettuati, un'immagine AVIF potrebbe essere fino al 50% più leggera della corrispondente versione JPEG. Il tutto mantenendo lo stesso livello di qualità. Tale formato dovrebbe restituire inoltre immagini più nitide rispetto a JPEG. Soprattutto nelle aree caratterizzate da un maggior numero di dettagli.

Dalla sua parte ha anche il supporto per un ventaglio di colori molto ampio, supportando anche l'HDR.

Per chi pubblica contenuti con WordPress l'uso di AVIF dovrebbe tradursi quindi in tempi di caricamento significativamente più rapidi. Nello stesso modo si dovrebbe registrare un notevole risparmio di banda. Le immagini AVIF possono essere utilizzate nel lazy loading, che WordPress supporta in modalità predefinita, e sono perfettamente responsive. Nessun problema per quanto riguarda la compatibilità con i browser, tutti quelli più utilizzati possono infatti caricare AVIF senza difficoltà. Chiaramente, per poter impiegare questo formato è anche necessario che l'hosting Web scelto lo supporti.

Creare ed utilizzare immagini AVIF su WordPress

Creare un file AVIF o convertire un'immagine in questo formato è abbastanza semplice. In rete sono inoltre disponibili applicazioni come Squoosh, liberamente utilizzabili, che consentono di generare output AVIF con un alto livello di ottimizzazione.

In generale un'immagine AVIF funziona esattamente come qualsiasi altro file dello stesso tipo. Bisogna però tenere presente che il Web server utilizzato deve essere in grado di processarle. A questo proposito WordPress supporta nativamente sia la libreria Imagick che LibGD. Per sapere se tale formato può essere utilizzate è bene effettuare un check tramite lo strumento "Stato di Salute del sito". Aprendo la scheda "Informazioni" si può così visitare la sezione "Gestione media" e controllare se AVIF è riportato tra i formati supportati.