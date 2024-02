WordPress 6.5 è in Beta

WordPress 6.5, cioè quella che sarà la prima milestone del CMS nel corso del 2024, è ora in fase beta. Questa versione per i test arriva dopo una Alpha release resa disponibile nella seconda metà di ottobre 2023, mentre la stabile dovrebbe essere rilasciata il 26 marzo 2024. Se tutto dovesse andare come previsto, oltre a quella attuale saranno rilasciate altre due Beta, tutte a febbraio. Saranno poi pubblicate 3 RC prima della versione definitiva.

La prossima milestone sarà ricca di novità, nessuna delle quali stravolgerà però l'impianto attuale della piattaforma. La libreria dei font, ad esempio, potrà essere gestita in modo simile a come già accade con i media. Grazie alla Block Bindings API si potranno connettere blocchi a campi personalizzati o altri contenuti dinamici, mentre con la Interactivity API gli sviluppatori disporranno di un metodo standardizzato per portare esperienze interattive nei blocchi.

Viene migliorato il sistema di gestione delle revisioni, con maggiori possibilità di tracciare le modifiche di stile apportate durante la personalizzazione. Interessante anche la possibilità di accedere ai temi classici e di personalizzarli dalla sezione "Aspetto" così come la disponibilità di nuovi tool per il design.

WordPress 6.5 Beta 1 is here! Take an early look at the forthcoming release due out this March, learn about what's inside, and help test the next major release for the #WordPress platform. https://t.co/SytZ1y8drP pic.twitter.com/yfsk8tOy5f

— WordPress (@WordPress) February 13, 2024