WooCommerce 7.5.0 include 3 nuovi blocchi

Tra le novità di WooCommerce 7.5.0, nuova versione del noto plugin che permette di creare piattaforme di e-commerce con WordPress, troviamo diversi strumenti utili tra cui in particolare 3 nuovi blocchi per i template dell'archivio prodotti. Parliamo nello specifico di un nuovo blocco per i Breadcrumb dello store a cui se ne aggiungono altri 2 per le estrazioni di articoli dal catalogo e per il conteggio dei risultati relativi ai prodotti.

Il progetto Blockifying Product Archive Templates

Tali feature sono state sviluppate nel quadro del progetto Blockifying Product Archive Templates che ha come obbiettivo la creazione di un'esperienza completa nell'utilizzo dei blocchi per i template dell'archivio prodotti.

Per questo scopo gli sviluppatori hanno deciso di sfruttare il blocco "Prodotti" e di creare dei blocchi dello stesso tipo da dedicare all'ordinamento degli articoli e ai conteggi dei risultati. Fatto ciò si dovrebbe ottenere un layer di compatibilità utilizzabile anche da developer di terze parti per le estensioni.

Questo progetto include anche il supporto per il blocco delle notizie. Pensato per consentire ai gestori degli store di mostrare degli aggiornamenti e stabilire quando questi ultimi devono essere visibili.

Più spazio per i blocchi

Novità interessanti anche per quanto riguarda il supporto allo stile globale di WooCommerce che è stato esteso. Ciò significa che sarà più semplice utilizzare l'editor per personalizzare i blocchi per i prezzi, le valutazioni dei prodotti e il pulsante "Prodotti".

Nel caso specifico del blocco dedicato alle valutazioni sono stati aggiunti dei controlli dedicati alla gestione del padding. In questo modo sarà possibile aggiungere dello spazio addizionale intorno ai blocchi.

Cosa sapere prima dell'upgrade

Nel complesso, per la realizzazione di WooCommerce 7.5.0 sono stati effettuati 278 commit legati al core dell'estensione e 170 per il plugin WooCommerce Blocks. Gli sviluppatori hanno eseguito anche due aggiornamenti a carico del database. Come al solito si consiglia quindi di operare un backup completo prima di eseguire il passaggio alla nuova release.