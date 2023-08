Il lungo addio di Microsoft a Cortana: via da Windows

La rivoluzione promessa all'esordio, ormai quasi una decina di anni fa, non c'è mai stata: Microsoft si appresta a dare l'addio definitivo al progetto Cortana. L'estromissione da Windows rappresenta solo un ennesimo step del percorso che porterà ad accantonare definitivamente le iniziative legate all'assistente virtuale, pensato in origine anzitutto per gli smartphone e giunto poi anche su PC.

Cortana fuori da Windows, l'addio è imminente

L'ultimo aggiornamento rilasciato dalla software house nel canale Preview del sistema operativo W10 disabilita l'IA. È accaduto lo stesso di recente per W11. Una scelta tutto sommato comprensibile e prevedibile, considerando come il gruppo di Redmond stia puntando sempre più sull'integrazione delle funzionalità di intelligenza artificiale legate a Copilot, facendo leva sulle potenzialità del modello GPT di OpenAI. Per maggiori informazioni rimandiamo a un articolo dedicato.

In questo momento, aprendo l'applicazione di Cortana su Windows 11, ogni interazione rimanda a una pagina del supporto ufficiale in cui si legge quanto segue, con riferimento a un abbandono ormai imminente.

Stiamo apportando alcune modifiche a Windows che avranno impatto sull'app Cortana. A partire da agosto 2023, non supporteremo più Cortana in Windows come app autonoma.

Di certo, le ambizioni inerenti alla diffusione dell'assistente virtuale sono state frenate dal successo ottenuto da alternative come Siri e Assistente Google, fortemente legate agli ecosistemi mobile di iOS e di Android. Vale lo stesso per Alexa di Amazon, integrata in modo nativo nei dispositivi del gruppo per l'ambito smart home.

Presentato nell'aprile 2014 sul palco dell'evento Build da Joe Belfiore, il progetto Cortana è arrivato poi a concretizzarsi con il debutto nella piattaforma Windows Phone 8.1. Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma il nome arriva da quello dell'omonimo personaggio della serie videoludica Halo, un'intelligenza artificiale che supporta il protagonista Master Chief nelle sue missioni.