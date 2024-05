Windows: update di sicurezza di aprile bloccano connessioni VPN

Microsoft ha confermato che gli aggiornamenti di sicurezza di Windows di aprile 2024 interrompono le connessioni VPN tra piattaforme client e server. Nel suo blog ufficiale, l’azienda ha spiegato che "i dispositivi potrebbero riscontrare errori di connessione VPN dopo l'installazione dell'aggiornamento di sicurezza di aprile 2024 o dell'aggiornamento di anteprima non di sicurezza di aprile 2024. Stiamo indagando sulle segnalazioni degli utenti e forniremo maggiori informazioni nei prossimi giorni". Le versioni del sistema interessate sono: Windows 1o, 11 e Windows Server 2008 e successive. Sebbene Microsoft non abbia ancora fornito la causa principale di questi errori VPN, in caso di problemi con i propri account personali, Microsoft ha consigliato agli utenti di utilizzare l'app Windows Get Help. L’azienda ha inoltre affermato che i clienti di piccole e grandi imprese che necessitano di aiuto dovrebbero usare il portale dedicato "Support for Business".

Windows: la soluzione temporanea di Microsoft al blocco della VPN

L'elenco delle versioni del sistema interessate include Windows 11, Windows 10 e Windows Server 2008 e successive. Per quanto riguarda gli aggiornamenti di sicurezza problematici, lato client, le versioni interessate sono: Windows 11 22H2/23H2 (KB5036893), 21H2 (KB5036894) e Windows 10 (KB5036892). Lato server, le versioni interessate sono: Windows Server 2022 (KB5036909), Server 2019 (KB5036896), Server 2016 (KB5036899), Server 2012 R2 (KB5036960), Server 2012 (KB5036969), Server 2008 R2 (KB5036967) e Server 2008 (KB5036932).

Ad oggi Microsoft non ha fornito una soluzione stabile a questo problema sui sistemi interessati. Tuttavia, gli utenti possono risolvere momentaneamente il problema del blocco della VPN disinstallando gli aggiornamenti di sicurezza. Come ricorda l’azienda di Redmond: “Per rimuovere LCU dopo aver installato il pacchetto combinato SSU e LCU, utilizzare l'opzione della riga di comando DISM/Remove-Package con il nome del pacchetto LCU come argomento. È possibile trovare il nome del pacchetto utilizzando questo comando: DISM/online /get-packages”. È comunque importante notare che Redmond include tutte le correzioni di sicurezza in un unico aggiornamento. Pertanto, oltre a risolvere i problemi con la VPN, la rimozione degli aggiornamenti cumulativi rimuove tutte le correzioni per le vulnerabilità di sicurezza risolte.