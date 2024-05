Windows 10: Microsoft non risolverà l’errore 0x80070643

Microsoft ha rilasciato i primi aggiornamenti del Patch Tuesday di Windows 10 e 11 il 9 gennaio 2024, rispettivamente con KB5034122 e KB5034123. In un articolo separato, la società ha anche dettagliato un'altra correzione di sicurezza per una vulnerabilità di bypass dell'avvio sicuro di BitLocker tracciata con l'ID "CVE-2024-20666". Microsoft ha affermato che la falla di sicurezza potrebbe consentire agli autori delle minacce di aggirare la crittografia BitLocker. Ciò avverrebbe soltanto se questi riuscissero ad ottenere l'accesso fisico a un PC senza patch. Il problema è stato risolto da KB5034441 (su Windows 10) e KB5034440 (su Windows 11) che erano aggiornamenti WinRE (ambiente ripristino Windows). Microsoft, tuttavia, ha anche avvertito che uno spazio inadeguato sulla partizione di ripristino potrebbe portare a un messaggio di errore "0x80070643 - ERROR_INSTALL_FAILURE" quando si tenta di installare l'aggiornamento WinRE WIM (Windows Imaging Format).

Windows 10: come risolvere 0x80070643 - ERROR_INSTALL_FAILURE

Il problema può essere risolto assegnando ulteriori 250 MB di spazio di archiviazione alla partizione di ripristino. L'azienda aveva promesso che stava lavorando ad una soluzione e in seguito ha anche confermato ufficialmente che coloro che non disponevano di una partizione WinRE potevano ignorarla completamente. Tuttavia, almeno su Windows 10, Microsoft ha riconosciuto che non verrà rilasciata una risoluzione automatica per questo problema. L'unico modo per risolverlo è quindi effettuare l’operazione manualmente.

Microsoft ha spiegato tale decisione con un post sul blog: “la risoluzione automatica del problema non sarà disponibile in un futuro aggiornamento di Windows. Sono necessari passaggi manuali per completare l'installazione sui dispositivi in cui si verifica l’errore. La partizione WinRE richiede 250 megabyte di spazio libero. I dispositivi che non dispongono di spazio libero sufficiente dovranno aumentare la dimensione della partizione tramite un'azione manuale. Per apportare questa modifica bisogna utilizzare uno script di codice per estendere la dimensione della partizione. Nella documentazione è stato fornito uno script di esempio per l'aggiunta di un pacchetto di aggiornamento a WinRE. Per maggiori informazioni, consulta la pagina Estendere la partizione Ambiente ripristino Windows. Le indicazioni per modificare manualmente la dimensione della partizione WinRE sono inoltre disponibili alla pagina ‘KB5028997: istruzioni per ridimensionare manualmente la partizione per installare l'aggiornamento di WinRE'. Il completamento di questi passaggi manuali consentirà la riuscita dell'installazione dell’aggiornamento.

L’azienda di Redmond ha quindi rinunciato a rilasciare una soluzione automatica per il problema, almeno su Windows 10. A questo punto gli utenti sperano che non accada lo stesso con Windows 11 poiché, come accennato in precedenza, anche questo sistema presenta lo stesso problema.