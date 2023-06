Microsoft: addio a Cortana su Windows da fine 2023

Nel corso delle ultime ore, Microsoft ha pubblicato un comunicato sul suo sito con cui ha fatto sapere che sta terminando il supporto di Cortana in Windows. L’azienda ha infatti affermato che non supporterà più il suo assistente virtuale sul suo sistema operativo come app autonoma a partire da fine 2023.

Microsoft: stop al supporto su Windows come app autonoma

L’interruzione non giunge però come una sorpresa. La cosa era infatti stata prennunciata in occasione della conferenza Buld di maggio scorso, con la presentazione del nuovo strumento Windows Copilot, che sarà presente sulla barra delle applicazioni e sfrutterà l’intelligenza artificiale per aiutare gli utenti nell’esecuzione delle loro attività.

Ricordiamo che il colosso di Redmond ha introdotto per la prima volta Cortana su Windows 10 nel 2015, consentendo agli utenti di impostare promemoria, aprire applicazioni e fare domandare usando comandi vocali. Negli anni, però, Microsoft ha progressivamente deciso di ridurre il ruolo dell’assistente virtuale e con Windows 11 ha perso la sua posizione prominente sulla barra delle applicazioni e non è più apparso alla prima esperienza di avvio. Inoltre, l’azienda di Redmond ha chiuso l’app Cortana su Android e iOS nel 2020 e ha interrotto il supporto nelle cuffie Surface e altri dispositivi.

Da tenere presente che sebbene Cortana sia destinata a scomparire da Windows, Microsoft ha dichiarato che ne renderà comunque possibile l’impiego in Outlook mobile, Microsoft Teams mobile, Teams display e Teams rooms, anche se al momento non è ancora chiaro per quanto tempo, ma di certo sarà possibile saperne di più nel corso delle prossime settimane.