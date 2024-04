Viva Engage: ufficiale la nuova funzionalità Copilot

A gennaio, Microsoft aveva lanciato l'anteprima pubblica di una nuova funzionalità Copilot per il suo servizio dedicato alle aziende, Viva Engage. Nelle scorse ore, la società ha annunciato che tale funzionalità AI è finalmente disponibile per tutti. Sul proprio blog ufficiale, la società ha affermato che l’introduzione di Copilot in Viva Engage può aiutare a creare post e suggerimenti per la rete aziendale. Microsoft ha poi aggiunto: “che tu stia iniziando da zero o lavorando da una bozza, Copilot in Viva Engage può aiutarti a scrivere, modificare, ottenere feedback sul tuo post e altro ancora. Per gli utenti che sono nuovi alla collaborazione con l'intelligenza artificiale, i suggerimenti suggeriti forniscono esempi di come avviare la collaborazione con Copilot. Questi suggerimenti ti guidano a collaborare con Copilot in modi particolarmente utili per il compito da svolgere, scrivendo un post che sia coinvolgente ed esprima ciò che hai da dire”.

Vivva Engage: in futuro Copilot sarà anche in grado di rispondere alle domande

Il post sul blog aggiunge che al momento la funzione Copilot non può essere utilizzata per ottenere risposte a domande sui dati di Viva Engage. Tuttavia, Microsoft afferma che questa funzionalità verrà aggiunta in futuro. Nel frattempo, per aiutare a scrivere post di Viva Engage, Copilot utilizza Conversation Starters. Quando viene utilizzato, l’AI offre agli utenti idee per post basati su temi recenti che sono stati fatti nelle conversazioni sulla loro rete. Il servizio è già disponibile per tutti i clienti premium di Viva Engage, Viva Suite e per i clienti Employee Communications and Communities (C&C).

Viva Engage è anche disponibile in diverse lingue, tra cui inglese, spagnolo, giapponese, francese, portoghese, italiano, cinese semplificato e altro. Infine, Microsoft ha aggiunto che nei prossimi mesi verranno rilasciate nuove funzionalità Copilot per gli utenti del servizio. Tuttavia, l’azienda di Redmond non ha rivelato né quali novità sono in arrivo, né quando queste verranno effettivamente implementate su Viva Engage.