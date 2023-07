Windows 11: migliorie per il gaming con l'ultimo update

L’ultimo aggiornamento rilasciato per Windows 11 sta creando non pochi problemi agli utenti, ma porta in dote anche tutta una serie di interessanti funzionalità, in special modo per quel che riguarda il Task Manager, la barra delle applicazioni e molto altro. Ci sono però pure delle implementazioni nascoste, come la riduzione dei blocchi nei giochi quando vengono usati mouse e tastiere ad alto rate.

Windows 11: migliore per i videogiocatori

Si tratta di una novità particolarmente gradita per tutti coloro che utilizzano il proprio PC per giocare e che sino a questo momento avevano riscontrato problematiche con determinati giochi e periferiche. A notarlo è stata la redazione di Windows Latest e la cosa è stata successivamente confermata da un ingegnerie Microsoft.

Come noto, il colosso di Redmond sta scommettendo sempre di più sui giochi per PC e i videogiocatori spesso spingono i loro sistemi al limite, utilizzando DPI elevati, mouse ad alto tasso di segnalazione e altri strumenti per ridurre i tempi di risposta e migliorare la precisione.

Tuttavia, il gaming richiede nuovo hardware e dispositivi di input per la chat vocale o lo streaming di giochi/app su YouTube, Twitch o altre piattaforme. Di conseguenza, un sistema di input Windows viene adoperato per configurare tastiere, mouse o schede grafiche.

L'aumento della domanda sullo stack di input del sistema operativo da parte dei mouse ad elevato tasso di report e processi in background ha comportato un tempo significativo di elaborazione dell'input, andando inevitabilmente a impattare in negativo sull'esperienza di rendering del gioco, cosa che con l'ultimo update viene invece risolta.