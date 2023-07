Windows 11: disponibile il Patch Tuesday di luglio 2023

Il secondo martedì del mese è da poco trascorso e come di consueto in questa circostanza Microsoft ha provveduto a rilasciare il nuovo Patch Tuesday per Windows 11. L’aggiornamento cumulativo di luglio 2023 è particolarmente rilevante, in quanto va ad abilitare ufficialmente le funzionalità di Moment 3, oltre che a correggere una moltitudine di vulnerabilità e ad apportare oltre 30 miglioramenti al sistema operativo.

Windows 11: ecco il Patch Tuesday di luglio 2023

Andando più in dettaglio, sono state corrette circa 130 falle di sicurezza circa, di cui 9 segnalate come Critiche, e svariate vulnerabilità che consentono l’esecuzione di codice da remoto. Sei vulnerabilità sono ti tipo zero-day e una di esse è stata sfruttata attivamente dai cybercriminali.

In merito ai cambiamenti delle funzioni che sono stati introdotti, vanno segnalate le scorciatoie da tastiera ora accessibili in Esplora file, la possibilità di copiare i codici 2FA dalle notifiche delle app, una pagina delle impostazioni hub e dispositivi USB4 e la visualizzazione dei secondi nella barra delle applicazioni.

Ci sono pure altre 30 modifiche e miglioramenti per correggere bug e incrementare le prestazioni del sistema operativo, come ad esempio nel caso delle migliorie introdotte per la condivisione di un file locale in Esplora file con i contatti di Microsoft Outlook e per la ricerca nelle impostazioni di Windows.

L'update in questione è siglato come KB5028185, è per Windows 11 22H2, porta il sistema alla build 22621.1992 e viene scaricato in maniera automatica. Eventualmente, però, il download può avvenire pure manualmente, in maniera tale da velocizzare la procedura, recandosi in Impostazioni, poi nella sezione Windows Update e cliccando su Verifica aggiornamenti.