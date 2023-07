Windows 10: problemi dopo l'update KB5028166

Nei giorni scorsi è stato rilasciato l’update KB5028166 per Windows 10, il quale ha portato in dote diversi miglioramenti e correzioni, ma a quanto pare anche e soprattutto problemi. Stando infatti alle più recenti segnalazioni pervenute online, l’ultimo aggiornamento sta creando complicazioni ad aziende e utenti privati.

Windows 10: problemi con la patch di giugno 2023

Un problema che gli utenti aziendali hanno evidenziato è un bug che interrompe la comunicazione SMB Secure Channel tra Synology Directory Server (SAMBA/AD).

Altri ancora, invece, riferiscono che l’aggiornamento in questione gli sta impedendo di connettersi alle loro reti.

Diversi utenti privati segnalato poi che giochi e app hanno subito enormi rallentamenti, il che si verifica anche per titoli popolari che in precedenza funzionavano senza intoppi ora sono pieni di pause di caricamento e le icone scompaiono.

Alcuni, a causa di tutte queste problematiche, hanno persino considerato il passaggio a Linux, nonostante la mancanza di compatibilità di alcuni software.

Ad ogni modo, Microsoft pare essere a conoscenza della problematica e con ogni probabilità provvederà a rilasciare un correttivo quanto prima.

Nel mentre, chi ancora non ha installato l’aggiornamento è bene che eviti di farlo, mentre chi ha già provveduto e intende porre rimedio alla cosa può ripristinare il computer allo stato precedente, ma ciò va pure ad esporre il sistema ad eventuali rischi per la sicurezza che sono stati invece corretti con la patch di giugno.

Da tenere presente che problematiche simili sono state riscontrate anche in seguito all’installazione dell’ultimo aggiornamento per Windows 11 che è stato rilasciato in concomitanza di quello per il meno recente sistema operativo di casa Redmond.