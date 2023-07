Windows 10: ecco l'update cumulativo di luglio 2023

Oltre ad aver reso disponibile l'aggiornamento cumulativo di luglio 2023 destinato a Windows 11, Microsoft ha provveduto a rilasciare pure il Patch Tuesday del mese corrente per Windows 10. L'update per il penultimo OS di casa Redmond porta in dote tutta una serie di correzioni di bug e miglioramenti, mentre in merito alle nuove funzioni c'è qualche piccola novità sul fronte sicurezza e utility.

Windows 10: le novità del Patch Tuesday di luglio 2023

Andando più in dettaglio, gli aggiornamenti cumulativi disponibili per Windows 10 sono quelli siglati come KB5028166 e KB5028168 e sono destinati alle versioni 22H2, 21H2 e 1809.

Entrambi gli update sono già disponibili in tutto il mondo e vengono scaricati e installati automaticamente dopo due giorni dal lancio. Eventualmente, però, è possibile anticipare la procedura in modo manuale, recandosi in Impostazioni, poi in Windows Update e premendo su Verifica aggiornamenti.

Tra le novità di maggior rilievo va segnalata la possibilità di autenticarsi tra cloud Microsoft anche con Conditional Access, mentre le uniche funzionalità inedite sono il supporto a GB18030-2022 e ai caratteri cinesi standard e il miglioramento di Microsoft Pinyin Input Method Editor (IME). Si tratta di un numero di feature decisamente ridotto, ma saranno comunque installare in maniera obbligatoria su tutti i sistemi supportati.

Per il resto, come anticipato, ci sono svariate correzioni di bug, come ad esempio quello riguardante un’attività mensile pianificata che potrebbe non risultare più corretta in concomitanza del cambio d'orario e quello che comporta la cancellazione anomala di tutte le impostazioni del Registro di sistema nella sezione Policies.