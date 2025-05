Viaggia senza problemi con la eSIM di Saily in tutto il mondo, senza cambiare operatore

Hai in programma un viaggio fuori dall'Italia e hai il pensiero delle tariffe del tuo operatore? La soluzione si chiama Saily, un servizio eSIM supportato da NordVPN che propone una soluzione lineare e semplicissima con dei piani dati internazionali davvero convenienti per tutti.

Ti basterà visitare il sito di Saily e scrivere la località in cui dovrai utilizzare internet, e visualizzerai istantaneamente le tariffe super convenienti proposte. Una sola eSIM virtuale che si adatta a moltissime destinazioni, con assistenza clienti in chat 24/7 e un sistema di sicurezza garantito proprio da NordVPN. Scopri di più di seguito e visita il sito per maggiori informazioni.

La tua eSIM a portata di mano per risparmiare sul roaming estero

Ma in poche parole, cos'è Saily? Spiegarlo è davvero semplice: Saily non è nient'altro che una applicazione per smartphone che ti permette di attivare piani dati molto convenienti per moltissime destinazioni con una tecnologia eSIM. Non è una SIM Card fisica quindi, ma una SIM virtuale che si configura in pochissimi step e non richiede assolutamente di cambiare il tuo operatore.

Ecco tutte le funzionalità della eSIM Saily:

Attivazione automatica del piano dati all’arrivo nel Paese;

Una sola eSIM valida per più destinazioni;

Notifiche sull’utilizzo dei dati per evitare imprevisti;

Blocco degli URL dannosi e degli annunci pubblicitari;

Supporto clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

Prezzi a partire da 2,99 dollari per molti Paesi;

Possibilità di rimborso e gestione autonoma tramite app;

Installa la eSIM Saily in maniera automatica appena atterri nel Paese da visitare, in pochi semplici passaggi. Conveniente, versatile, e che copre davvero ogni angolo del mondo, dagli Stati Uniti alla Cina, da Capo Verde alla Thailandia e molto altro ancora. Sicura al 100% e con un traffico dati perfetto per i viaggiatori appassionati: scopri tutti i piani di Saily e scegli quello più adatto a te.

