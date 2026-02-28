Very Mobile 5,99€: scopri la tariffa con prezzo fermo nel tempo sempre

Quando si parla di offerte telefoniche, è facile concentrarsi solo su quanti gigabyte si ottengono. Ma la parte davvero interessante dell’offerta Very 5,99€ è un’altra: non solo ti dà minuti e SMS illimitati insieme a 150 GB al mese, ma il prezzo rimane fisso nel tempo, senza sorprese o aumenti dopo pochi mesi. Inoltre, il primo mese è completamente gratuito, così puoi provare senza spendere nulla.

È una combo che in pochi servizi low cost si trova: tanta connessione e un impegno economico trasparente, senza scadenze nascoste né costi aggiuntivi obbligatori. Un pacchetto che fa davvero comodo a chi utilizza il telefono per lavoro, per restare connesso in mobilità o anche solo per godersi musica, video e social senza limiti mentali.

Perché questa offerta è diversa (e più smart)

Innanzitutto, l’offerta include minuti illimitati e SMS senza limiti verso tutti, oltre ai 150 GB/mese in 5G, con velocità fino a 30 Mbps nelle aree con copertura dedicata. E tutto questo a soli 5,99€ al mese “per sempre”. Sulla carta significa che non c’è un prezzo promozionale valido solo i primi 6 o 12 mesi: una volta attivata, pagherai sempre lo stesso importo finché mantieni la tariffa attiva.

E se vuoi stare ancora più tranquillo, fai partire l’offerta con il primo mese gratis: così puoi testare la copertura 5G, la gestione della SIM tramite app e la qualità della navigazione senza spendere nulla all’inizio. L’attivazione e la spedizione della SIM o dell’eSIM sono gratuite, mentre il rinnovo mensile segue sempre la stessa data ogni mese, così non rischi di dimenticare quando paghi. Un altro dettaglio che gli utenti apprezzano è che, se finisci i giga prima del rinnovo, la navigazione viene semplicemente bloccata - nessuna spesa automatica o costi imprevisti. Puoi scegliere di ripartire con un nuovo rinnovo allo stesso prezzo ogni volta che ti serve.

